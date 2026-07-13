Exconductor de ‘Ventaneando’ justifica a Pedro Sola tras polémica sobre perros y ¿dice que todo fue planeado?

En los últimos días, Pedro Sola ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios desafortunados sobre los perros en ‘Ventaneando’. El conductor expresó su deseo de “darles carne envenenada” a los animales y quitarles la vida a las personas que los paseen en carreolas dentro de ciertos establecimientos.

Sus declaraciones han generado todo tipo de reacciones. Si bien en su mayoría han sido de indignación, hay algunos personajes que no han dudado en defenderlo. Tal es el caso de Álvaro Cueva, expresentador del vespertino de TV Azteca. Esto fue lo que dijo.

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Álvaro Cueva habla de la polémica de Pedro Sola en Ventaneando / Redes sociales

¿Pedro Sola irá a la cárcel por sus declaraciones sobre los perros en ‘Ventaneando’?

Pese a que Pedro Sola ya ofreció una disculpa pública y aseguró que jamás dañaría a un ser vivo, la polémica no cesa. Y es que ya se ha puesto sobre la mesa las posibles repercusiones que sus palabras podrían acarrear tanto en su vida profesional como en cuestiones legales.

En primer lugar, diversos medios digitales han reportado que, supuestamente, ya se contempla despedirlo definitivamente. Al inicio, se decía que solo serían unas “vacaciones forzadas” hasta que la situación se calmara.

No obstante, el programa ‘Productora 69’ informó recientemente que el contrato de Sola presuntamente termina en diciembre y los ejecutivos no tendrían la intención de renovarlo. Supuestamente, si la controversia sigue en aumento, el conductor podría salir antes de lo que se planearía.

Por otra parte, un bufete de abogados especializados en derecho animal ya interpuso una denuncia en su contra por presuntamente incitar al odio hacia los seres de cuatro patas. Según las leyes mexicanas, el economista podría recibir una sanción de hasta 12 años de cárcel.

Aunado a todo esto, se han recolectado firmas para que ‘Ventaneando’ salga del aire. Según ‘Productora 69’, los “altos mandos” ya estarían viendo qué programa podría sustituir al vespertino.

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Pedro Sola se disculpó por lo que dijo sobre los perros en ‘Ventaneando’ / Redes sociales

Exconductor de ‘Ventaneando’ sugiere que la polémica de Pedro Sola y los perros en ‘Ventaneando’ pudo haber sido planeada

En medio de toda la controversia que ha causado Pedro Sola y sus comentarios sobre los perros en ‘Ventaneando’, aparece Álvaro Cueva para dar su punto de vista. Recordemos que este último formó parte del programa por un corto periodo de tiempo.

Mediante su columna en un medio de circulación nacional, Álvaro dijo que se le hacía muy “sospechoso” que la polémica estallara justo después de que México fuera eliminado del Mundial 2026.

“¿O qué, a usted no se le hace demasiada casualidad que todo esto haya pasado justo al día siguiente del partido en que la Selección Mexicana fue expulsada de la gran fiesta futbolera del mundo? ¿A usted no se le hace demasiada coincidencia que esto haya sucedido exactamente en ese punto en que los ‘ratings’ y los ‘views’ se iban a caer y en que había que hacer algo muy rudo, muy radical, para sostenerlos, para catapultarlos?”. Alvaro Cueva

Aunque dejó claro que no justifica las palabras de Sola, indicó que esta no es la primera vez que el presentador hace comentarios similares. Incluso aseguró que colegas de diversos programas han dicho cosas parecidas y no se les “funa tanto”.

Álvaro Cueva “Alguien nos utilizó. Alguien experimentó con nosotros. Alguien, que no somos ni nosotras ni nosotros, ganó. Nos ganó. Seamos honestas. Seamos honestos. Pedrito no dijo nada que no hubiera dicho antes. ‘Ventaneando’ no hizo nada que no estuviera haciendo en otros programas de televisión o en otros contenidos digitales”.

Finalmente, sugirió al público que se enfocara en otras cosas más graves, en lugar de buscar una “superioridad moral”. Sus palabras tuvieron muchas opiniones divididas; aunque algunos le dieron la razón, la mayoría pidió que se callara y aseguró que continuará luchando para que ‘Ventaneando’ salga del aire.

¿Por qué Álvaro Cueva salió de ‘Ventaneando’?

Álvaro Cueva entró a ‘Ventaneando’ a finales de los años 90, en sustitución de Juan José ‘Pepillo’ Origel. Su estancia fue sumamente corta y, durante mucho tiempo, se puso en duda el motivo oficial de su despido.

El misterio pareció haberse resuelto hace algunos años. Y es que el presentador sostuvo que lo sacaron del programa por su peso. Según su versión, un ejecutivo le dijo que nadie lo quería “por gordo”.

“A mí me corrieron, cumplí los tres meses y un directivo de aquellos tiempos de Azteca, que de hecho ya falleció, me mandó llamar y me dijo: ‘hemos descubierto que estás muy gordo, que nadie te quiere’”, sentenció. Esto nunca ha sido confirmado.

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