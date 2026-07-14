Patrocinadores de Ventaneando comienzan a bajarse del programa tras polémica de Pedro Sola: “Nos deslindamos”

Tras los controversiales comentarios de Pedro Sola, conductor de Ventaneando, sobre perritos y sus dueños, importantes marcas optaron por retirarse y deslindarse públicamente de sus declaraciones, así como del patrocinio del programa. ¡La funa continúa!

Las declaraciones de Pedro Sola desataron indignación y ahora exigen que enfrente consecuencias / Redes sociales

¿Por qué los patrocinadores de Ventaneando están molestos con Pedro Sola?

Todo inició durante una plática entre los conductores de Ventaneando, cuando Pati Chapoy le preguntó a Pedro Sola cómo había pasado el fin de semana, y aunque él respondió que estuvo “tranquilo”, sí aseguró que tuvo un momento de molestia tras visitar una tienda en la que había varios perritos:

Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Pedro Sola

Las disculpas ofrecidas posteriormente por Pedro Sola también generaron cuestionamientos, pues muchos las tacharon de “falsas” y “forzadas”, puesto que tuvo que leerlas durante una emisión del programa.

El asunto no terminó ahí, ya que también Pati Chapoy fue acusada de “alimentar” dichas declaraciones, ya que durante los lamentables comentarios de Sola, ella se reía, situación que también volcó a internautas en su contra.

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Ventaneando es criticado por declaraciones de Pedro Sola y risa de Pati Chapoy / Redes sociales, TV Azteca y canva

¿Qué patrocinadores ya se deslindaron de Ventaneando tras polémica de Pedro Sola?

Durante la noche del 13 y la madrugada del 14 de julio comenzó a trascender que varias marcas que colaboraban con Ventaneando, tomaron la decisión de dar un paso al costado, reprobando totalmente las declaraciones del conductor Pedro Sola.

Te mostramos una lista de los patrocinadores que ya no estarán con el famoso programa de espectáculos y las razones que dieron:

‘Panditas':

La famosa marca de gomitas decidió dar un paso al lado y deslindarse tanto de las declaraciones, como del programa de espectáculos ya que, según lo escrito en su comunicado, reprueban: “ Cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales (...) Nos deslindamos de dichas opiniones ”.

Clorets:

La reconocida marca de chicles compartió un comunicado idéntico, haciendo del conocimiento de internautas que decidieron no seguir colaborando con Ventaneando: “ Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto ”, se lee en el mensaje.

Halls:

Al igual que las dos marcas anteriores, estos dulces publicaron el mismo mensaje, el cual, fue aplaudido por usuarios en redes y hasta bromeando que “ahora les comprarán más”.

Poco a poco el problema va escalando a más, el ‘hate’ a Ventaneando sigue creciendo y al parecer las marcas han fijado su postura. ¿Hasta dónde terminará esto?

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Marcas dejan Ventaneando tras polémica de perritos / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Pedro Sola a la ‘funa’ por sus comentarios contra perritos?

Tras las disculpas ofrecidas por Pedro Sola en plena emisión del programa, eso no ha sido suficiente para detener los ataques en su contra.

Fue una periodista y conductora de radio quien aseguró que Pedro atraviesa un momento complicado en el ámbito personal. Según explicó, el presentador estaría viviendo una etapa de profunda tristeza.

La comunicadora señaló que el cambio ha sido difícil para alguien que estaba acostumbrado a recibir muestras de afecto y comentarios positivos en internet. Afirmó que la ola de críticas en su contra ha alcanzado niveles que calificó como una “funa”, con una intensidad que considera especialmente pesada para una persona de su edad.

Asimismo, hizo un llamado a que las críticas se mantengan dentro de un marco de respeto. Aunque reconoció que el conductor cometió un error, pidió evitar que el señalamiento se transforme en un linchamiento público, aún más cuando revivieron el video de Pedro Sola tras presuntamente maltratar a un perrito.

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