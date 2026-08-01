Karina Torres se metió con hombre casado ¿y famoso? ¡La esposa los descubrió! ¿En el acto?

Karina Torres reveló durante una charla en La casa de los famosos México 2026 y que en una ocasión fue descubierta por la esposa de un hombre casado con quien se encontraba, situación que terminó en un tenso enfrentamiento. ¿Dijo el nombre? ¿Es famoso?

Karina Torres se metió con hombre casado / Instagram Karina Torres

¿Con qué hombre casado se metió Karina Torres?

La integrante de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres, ha aprovechado distintos espacios para hablar sobre las etapas más difíciles de su vida antes de alcanzar la fama en internet.

En esta ocasión, sorprendió al revelar una anécdota que ocurrió cuando aún trabajaba ofreciendo servicios de compañía y un poco más y que, según confesó, la hizo sentir realmente incómoda.

Según recordó, un hombre (el cual no reveló su nombre) le aseguró que atravesaba una crisis matrimonial y que prácticamente ya no mantenía una relación estable con su esposa, argumento que ella decidió creer en ese momento.

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Karina Torres se relacionó con un hombre casado / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que atraparon a Karina Torres con un hombre casado?

Según el relato de ‘la Perdida, Karina Torres, mientras ambos se encontraban dentro del baño de la vivienda, la esposa apareció de manera inesperada y los descubrió juntos, desatando una fuerte discusión entre la pareja:

Nos metimos a bañar y todo, de repente estamos bañándonos, volteamos y la chava estaba parada viéndonos. Karina Torres

De acuerdo con el relato de la influencer, el hombre intentó convencer a su esposa de retirarse mientras él permanecía con Karina, lo que incrementó todavía más la tensión.

Poco después, el cliente salió por unos instantes y fue entonces cuando la mujer decidió acercarse directamente a Karina para pedirle que abandonara la casa:

De repente empezaron a alegar él y ella, a pelear, yo estaba parada con la toalla y me fui para el otro cuarto. (...) Regresa la chica y me dice '¿Cuánto te debe ya para que te vayas?’ Karina Torres

Karina también explicó que nunca supo con certeza si el hombre decía la verdad respecto a los problemas que supuestamente tenía con su matrimonio, ya que únicamente conocía la versión que él le había contado.

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¿Karina Torres es la favorita para ganar La casa de los famosos México 2026?

La respuesta es sí, pues basándonos en encuestas filtraciones y primeras votaciones, Karina Torres es la gran favorita para ganar la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026.

En una reciente lista, Karina Torres se llevaría el título de esta edición, dejando en segundo lugar a Yahir e imitando lo hecho por su gran amiga de ‘las Perdidas’, Wendy Guevara.

Cabe resaltar que estas son especulaciones y suposiciones, pues todavía faltan más de dos meses y las cosas podrían cambiar de manera repentina. ¿Crees que sí?

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