La casa de los famosos México 2026: Massad llama “traidora” a Karina Torres, ¿enemistad a la vista?

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ arrancó con todo. No ha pasado ni una semana desde el estreno y ya se han formado alianzas, enemistades y hasta ‘shipeos’ en redes sociales.

A poco de que se viva la primera gala de nominaciones, Massad Altamimi tiene un fuerte ‘enfrentamiento’ con Karina Torres, a quien acusó de ser una “traidora” y “mentirosa”. Te contamos qué está pasando.

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Massad es participante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Massad Altamimi enojado con Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Todo ocurrió después de la prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2026’. Tras un duro desafío, Fede Vigevani, quien es el “habitante infiltrado”, se convirtió en el primer líder de la semana. Además de ganarse una camioneta y el poder de la salvación, se le dio el privilegio de usar la suite con otro participante.

El uruguayo escogió a Karina Torres. Luego de esto, Massad le fue a reclamar a la llamada ‘Licenciada’; le preguntó por qué ya no le hablaba tras haber subido a la suite. Asimismo, le reclamó por ser una “hipócrita”.

“No hablas conmigo. Traidora, hipócrita, mentirosa” Massad Altamimi

Entre risas, Torres le dijo que no era su culpa que Fede la seleccionara y hasta puntualizó que él podría subir a la suite si así lo quería. El árabe admitió que su corazón se “rompió”, a lo que la influencer respondió:

“Tú también rompiste el mío” Karina Torres

La conversación terminó con Karina retirándose y Massad diciéndole que “no tenía corazón”. A lo largo del día, el creador de contenido le ha dicho “traicionera” cada vez que la ve.

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La relación actual entre Massad Altamimi y Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’

Afortunadamente, la “discusión” entre Massad y Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue una broma. Ellos realmente se llevan muy bien. Incluso, él la apoyó cuando Memo Schutz quiso darle “clases de inglés”.

Algunos internautas sospechan de las “verdaderas intenciones” del árabe. Muchos creen que simplemente se está “colgando” de Karina para ser más popular entre el público y así lograr llegar a la gran final.

Y es que para nadie es un secreto que la influencer entró como una de las favoritas del público. No solo por ser amiga de Wendy Guevara, ganadora de la primera edición del show, sino también por la gran fama que ha adquirido en los últimos años.

Massad y Karina Torres se llevan bien en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Massad Altamimi deja ‘La casa de los famosos México 2026’?

La selección de Massad Altamimi como habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’ fue muy comentada en redes sociales. Y es que, previo a su ingreso, tuvo problemas legales con su exnovia, Alejandra Tijerina.

La modelo solicitó una orden de protección contra el árabe para que ya no hablara de ella. También usó sus redes sociales para hablar del supuesto maltrato que vivió durante su relación con él.

Por otra parte, el periodista Gabo Cuevas reportó que presuntamente Massad tenía una citación judicial para el 30 de julio. De igual forma, indicó que, al parecer, la producción del show estaba muy nerviosa por toda esta situación. En respuesta, el influencer se limitó a decir que sus abogados se encargarán de todo.

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