Habitante de reality es eliminada tras fuerte caída en el cuarto de la casa : ¡Se lastimó las vértebras! VIDEO

Hace apenas unas horas Memo Schutz sufrió un incidente en La casa de los famosos México 2026 durante la cena de nominados, cuando su silla tronó y el vino abajo.

Este tipo de incidentes pasan en varios realities. Tal es el caso de una famosa que aunque muchos apostaban porque pudiera llegar lejos en su reality, su participación se vio truncada tras sufrir una fuerte caída. Te contamos de quién se trata.

¿Quién es la habitante de reality que fue eliminada tras sufrir caída? / Pixabay

¿Quién es la habitante de reality que fue eliminada tras sufrir una fuerte caída?

La competencia en el reality Gran hermano generación dorada vivió uno de sus momentos más tensos luego de que la participante venezolana, Cinzia Francischiello, sufriera una fuerte caída dentro de la casa, situación que obligó a su traslado de emergencia a un hospital.

El desafortunado evento terminando derivando en su salida inmediata del reality, noticia que fue confirmada por el conductor del programa, Santiago del Moro, quien explicó que la concursante presenta una delicada lesión:

En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Santiago del Moro

El incidente generó preocupación entre los seguidores del programa, especialmente porque la transmisión fue interrumpida de manera repentina mientras el equipo de producción atendía la emergencia.

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La venezolana Cinzia Francischiello / Clarín

¿Cómo fue la caída de la venezolana Cinzia Francischiello en Gran hermano?

El accidente ocurrió durante el jueves, cuando Cinzia Francischiello compartía un momento de diversión con su compañera Solange Abraham en el dormitorio de mujeres.

De acuerdo con el video en redes sociales, ambas concursantes se encontraban bailando cuando un movimiento provocó que la venezolana perdiera el equilibrio. Al caer, se golpeó entre la espalda y el cuello contra el filo de una de las camas.

El impacto fue lo suficientemente fuerte para que la producción activara el protocolo de emergencia. La transmisión en vivo fue suspendida mientras el personal médico ingresaba.

Poco después comenzaron a circular imágenes de Cinzia sobre una camilla en una clínica, donde esperaba ser sometida a diversos estudios para determinar la gravedad de la lesión.

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¿Quién es Cinzia Francischiello?

Cinzia Francischiello es una modelo, creadora de contenido y personalidad de televisión venezolana, con una importante carrera en el mundo del modelaje y también en el digital.

En redes sociales comparte contenido sobre estilo de vida, moda y bienestar. Ahora, su participación en Gran hermano generación dorada la ha llevado a una nueva aventura en su trayectoria.

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