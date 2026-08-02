Hijos de Memo Schutz serán operados por delicado padecimiento; él rompe en llanto ¿Saldrá HOY de LCDLFM 2026?

Memo Schutz protagonizó uno de los momentos más emotivos de La casa de los famosos México 2026. El periodista deportivo, quien permanece en la placa de nominados durante la primera semana del reality, no pudo contener las lágrimas al recordar que dos de sus hijos serán sometidos a cirugías en los próximos días. En medio de la incertidumbre por una posible eliminación, el conductor aprovechó las cámaras para dedicarles un mensaje lleno de amor, esperanza y fortaleza, conmoviendo tanto a sus compañeros como a los seguidores del programa.

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Memo Schutz cuenta sus primeras anécdotas en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué mensaje les dedicó Memo Schutz a sus hijos antes de sus cirugías en La casa de los famosos México 2026?

El momento ocurrió la noche del viernes, después de que Memo Schutz perdiera su última oportunidad de salir de la placa de nominados. Si Fede Vigevani hubiera ganado el reto de salvación, tenía pensado rescatarlo, pero eso no ocurrió y el periodista terminó enfrentando una fuerte carga emocional.

Antes de dormir, primero recordó a su esposa y confesó cuánto extraña su compañía. Con una sonrisa y evidente nostalgia dijo: “Ya nos desquitamos luego”, haciendo referencia a los abrazos y besos que espera darle cuando vuelva a verla.

Después dirigió unas palabras a sus hijos, sabiendo que podría no estar presente cuando entren al quirófano.

“Hijo, dale viene parte importante en la escuela. Pato... recuerda que los operan la próxima semana; todo va a salir bien... a lo mejor estoy ahí con ustedes.” Memo Schutz

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Memo le manda un mensajito a su familia 🫰🏻y se le quiebra la voz 🥹 Además, les dice que tal vez los vea la próxima semana.



Se ve que es un gran papá ❤️#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/GcGVDEQnID — annyz (@annyz7585) August 1, 2026

¿Por qué operarán a los hijos de Memo Schutz? Esto reveló desde el reality

Desde su ingreso a La casa de los famosos México 2026, Memo Schutz contó que dos de sus hijos enfrentarían procedimientos médicos importantes durante su estancia en el programa.

El comentarista deportivo explicó que su hijo mayor comenzó a sentirse muy mal después de unas vacaciones familiares y, tras varios estudios, descubrieron que tenía piedras en la vesícula de gran tamaño.

Memo Schutz “Van a operar a uno de mis hijos, resulta que ahora que fuimos al Mundial, nos fuimos de vacaciones y el mayor se empezó a sentir muy mal y resultó que tiene piedras en la vesícula, pero grandes por eso se sentía tan mal… Tiene 19, le dolía horrible, el doctor nos decía que afortunadamente las piedras son tan grandes que eso evitó que se fueran por un conducto.”

Más adelante detalló que la cirugía prácticamente tuvo carácter de emergencia, mientras que otro de sus hijos ya tenía programada una operación por un problema en la nariz.

“Les decía que a dos de mis hijos los van a operar, ahorita ya. Al al otro ya tenía un tema en la nariz, es el 7 de agosto, la próxima semana.” Memo Schutz

Luego de escuchar el difícil momento que atraviesa su compañero, Fede Vigevani no dudó en brindarle palabras de aliento y enviar un mensaje directamente a sus hijos: “Chicos, va a estar todo bien… No va a pasar nada.” Por su parte, Brianda también quiso sumarse a los buenos deseos y comentó: “Suerte, les mandamos bendiciones.”

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Memo Schutz hablo sobre el estado de salud con sus hijos con Fede Vigevani. / La casa de los famosos México.

Memo Schutz agradeció el respaldo de ambos y reconoció que una de las cosas que más le costó antes de entrar al reality fue dejar todo organizado por cualquier eventualidad familiar.

“Gracias… El dejar todo porque ya sabes, esperemos que no pase nada, pero dejar todo blindado por si hay una emergencia, eso es lo que me dio más nervio.” Memo Schutz

Otro detalle que ha enternecido a los televidentes es la promesa que hizo a su hijo menor. Antes de entrar al reality le aseguró que cada vez que estuviera frente a una cámara haría la figura de medio corazón con una mano para que el pequeño pudiera completarlo desde casa. Durante este emotivo momento volvió a cumplir esa promesa y mirando a la cámara dijo:

“Aquí está el corazón príncipe, ya sabes que vas a entrar prefirst (preescolar) y te voy a estar checando.” Memo Schutz

¿Dónde y a qué hora ver la primera Gala de Eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La identidad del primer eliminado se conocerá durante la Gala de Eliminación que se transmitirá este domingo 2 de agosto.

La emisión podrá seguirse a partir de las 20:30 horas por la señal de Las Estrellas, con la conducción de Galilea Montijo, quien revelará el resultado oficial de las votaciones del público.

Cambios en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo votar en La casa de los famosos México 2026 para salvar a tu habitante favorito?

En La casa de los famosos México 2026, el público tiene la última palabra sobre quién continúa en la competencia. A diferencia de otros realities, las votaciones no son para expulsar a un participante, sino para salvar al habitante favorito y ayudarlo a permanecer una semana más dentro de la casa.

Para apoyar a los nominados, los seguidores del programa pueden ingresar al sitio oficial de La casa de los famosos México o emitir su voto a través de la plataforma ViX. Cada voto es clave, especialmente durante las galas de eliminación, donde las preferencias del público definen el futuro de los concursantes.

Los usuarios con cuentas gratuitas tienen derecho a un voto por día, mientras que los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios, ya sea para respaldar a un solo participante o repartirlos entre varios nominados que buscan mantenerse en la competencia.