Valería Marín sorprende con con radical cambio de look, pero a sus fans no les gustó: “Se ve barato”, dicen

Valeria Marín causó revuelo, luego de compartir en redes sociales una serie de fotografías junto a su pareja, el actor Julián Gil, durante sus vacaciones navideñas.

Las imágenes, que pretendían mostrar un momento de descanso y felicidad, rápidamente se convirtieron en blanco de críticas por parte de algunos internautas.

Valeria Marín presume su cambio de look, pero recibe duras críticas, ella responde

¿Cómo luce Valeria Maríncríticas por su radical cambio de look?

El motivo no fue su relación sentimental con Julián Gil, sino el radical cambio de look de la conductora y periodista deportiva. Valeria dejó atrás su característico tono castaño para apostar por un rubio platinado y encendido, decisión que no fue bien recibida por parte de sus seguidores.

Entre los comentarios negativos destacaron mensajes como:

“Ese color de pelo noooo te va hermosa”

“Creo que perdiste tu encanto total con ese tono de pelo, no te va el rubio”

“Se ve barato ese color de cabello. Una vez escuché a alguien de la moda decir que el color de cabello con el que naces es el que te queda bien”.

¿Cómo reaccionó Valeria Marín a las criticas por pintarse el cabello de rubio?

Lejos de ignorar las críticas, Valeria Marín decidió responder de manera directa y contundente, dejando claro que no permitirá que comentarios superficiales afecten su imagen personal. En redes la conductora no se dejo y de manera educada reaccionó a las críticas recibidas por pintarse el cabello.

“Lo que no me va es tu comentario :) tú sufriendo por mi color de cabello y yo pasando el mejor momento”, escribió en una de sus respuestas. En otro mensaje añadió:

“Mi encanto personal va más allá del color de mi cabello. Lamento que tus opiniones sean tan superficiales”. Valeria Marín

La conductora también recurrió a frases de reflexión para cerrar el tema: “Yo una vez escuché a alguien de la vida decir: ‘haz lo que se te pegue en la gana porque siempre van a criticar’” y remató con firmeza: “Barato yo creo que es tu comentario, porque si no aporta nada, mejor apártalo de tu vida. Otra frase de vida”.

Las respuestas de Valeria fueron aplaudidas por muchos usuarios, quienes destacaron su seguridad y autenticidad frente a las críticas.

Valeria Marín celebra su primer año de casada con Julián Gil

En medio de las críticas recibidas en redes, Valeria Marín compartió un romántico post en su Instagram con el cual recordó que este lunes 29 de diciembre se celebera el primer aniversario de casada junto al actor Julián Gil.

“Sigo sin superar el viaje de nuestro bodorrio!Felicidades @juliangil por organizar y producir la mejor boda junto a @nicolle_gil y @luisaechevarria_ y de paso por aguantarme un año más!¿Organizas otra? Así sí me caso las veces que sea!”, expresó Valeria Marín en su Instagram.

“Y si nos casamos todos los años ????? Jijiji te amo”, comentó Julian Gil como respuesta a su comentario.

Recordemos que la pareja se casó en Puerto Rico el 29 de diciembre de 2024. La ceremonia fue íntima y se desarrolló en una casa de campo en Cidra, en medio de un entorno natural; ambos vestían de blanco, y compartieron el momento bajo el lema “Un para siempre”.

