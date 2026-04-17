Valeria Marín presume a Julián Gil en toalla a sus casi 56 años y desata suspiros: "¿Todo eso?” VIDEO

Valeria Marín, esposa de Julián Gil, presumió al actor, quien no solamente se ha destacado por su trabajo en diferentes telenovelas mexicanas, sino también por saber conservar su impactante y musculoso físico a sus casi 56 años de edad. Su esposa dejó en un video con poca ropa. ¡Te lo mostramos!

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Valeria Marín y Julián Gil siguen compartiendo momentos en pareja y lo demuestran en las redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Qué video subió Valeria Marín de Julián Gil en toalla a redes sociales?

Fue a través de sus redes sociales donde Valeria Marín quiso presumir el cuerpo atlético que conserva su esposo Julián Gil poco antes de cumpla 56 años de edad y muy cerca del sexto escalón.

Aparentemente después de darse una ducha, el actor salió únicamente con una toalla y su esposa aprovechó para compartir un momento que ha encendido las redes sociales y desatado muchos suspiros por el artista argentino.

A manera de broma, Valeria Marín le dice a Julián Gil: “¿Y ese abuelito?”, a lo que el actor responde besando los músculos de sus brazos y la conductora contesta: “¿Todo eso?” para posteriormente pedirle revelar su edad.

“Cumplo 56 años”. Juián Gil.

Valeria Marín, tomando la situación con bastante humor y orgullosa de su marido, le responde: “¡¿Qué?!” Por último, Julián Gil le pide un regalo por los 56 años que cumplirá en el próximo mes de junio.

“Quiero mi regalote”. Julián Gil.

Cabe destacar que en el asombroso video que subió Valería Marín, donde deja ver a Julian Gil en toalla, colocó la frase: “Aquí les mando a su abuelito de confianza, @juliangil. Bonito día”.

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El público en redes socales no esperó y enseguida comenzaron diversos comentarios elogiando el físico de Julián Gil: “Yo amo a Julián Gil“; “Dady“; “Qué belleza y delicia de hombre“, fueron algunas reacciones de fans.

¿Valeria Marín y Julián Gil tienen planes para ser padres este 2026?

A finales del 2025, Valeria Marín y Julián Gil manifestaron que buscarían ser papás este 2026. Lo anterior, luego de que la conductora de deportes y el actor se casaran en diciembre del 2024.

Al momento, la pareja no ha anunciado la llegada de un bebé a su matrimonio. Sin embargo, en redes sociales celebran la buena relación que llevan. ¿Será que ya le escribieron a la cigüeña?

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La pareja Julián Gil y Valeria Marín se encuentra actualmente casada y con planes de tener un bebé en algún punto del 2026. / @twoisbetterpr

¿En qué proyectos ha participado Julián Gil?

Julian Gil ha destacado por su interpretación en diferentes telenovelas mexicanas, teniendo protagónicos y personajes secundarios, así como en realitys shows.



Sortilegio.

Por amar sin ley.

La que no podía amar.

El conquistador.

El conquistador: Supervivencia extrema.