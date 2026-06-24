Humberto Padgett, periodista mexicano, es desahuciado tras diagnostico de cáncer de lengua: “Es incurable”

Humberto Padgett, periodista y colaborador de Ciro Gómez Leyva, da una triste noticia relacionada con el cáncer que padece. Tras haber ingresado a cuidados paliativos en abril, revela que la enfermedad ya hizo metástasis. Te contamos todos los detalles.

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Humberto Padgett, periodista y colaborador de Ciro Gómez Leyva, fue diagnosticado con cáncer de lengua / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad que padece Humberto Padgett, periodista y colaborador de Ciro Gómez Leyva?

Recordemos que Humberto Padgett fue diagnosticado con cáncer de lengua hace casi dos años. Su salud ha empeorado en los últimos meses, siendo hospitalizado en cuatro ocasiones y teniendo que someterse a cirugías.

Justamente en abril, había comentado que ingresó al nosocomio para una evaluación de su sistema inmunológico y la colocación de una sonda gástrica. Y es que estaba en riesgo de tener una infección que podría afectar su tratamiento.

“Me hospitalizaron primero para controlar esta situación y, segundo, para que pueda alimentarme a través de una sonda gástrica que me van a invocar esta semana con el propósito de alimentarme directamente al estómago; va a salir básicamente un tubo de la barriga y ahí saldría licuado de pizza de carnitas y esas son las cosas”, relató.

Mencionó que una de las principales causas de muerte en pacientes con cáncer es precisamente una infección. Por ello, estaba en espera de salir de esta situación y poder continuar con su tratamiento.

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Humberto Padgett, periodista y colaborador de Ciro Gómez Leyva, revela que su cáncer se extendió / Redes sociales

¿Qué dijo Humberto Padgett, periodista y colaborador de Ciro Gómez Leyva, sobre su estado de salud?

A través de un video para Ciro Gómez Leyva, el periodista Humberto Padgett relató que hace poco le hicieron unos estudios médicos. Sus doctores le notificaron que la enfermedad había hecho metástasis en el cuerpo.

“Me hicieron un PET, que es un estudio nuclear de última generación. No hay nada más preciso en este momento para comprender si la enfermedad se ha diseminado o está contenida. Los médicos me dieron la interpretación del estudio hoy, y las noticias son malas, muy malas. Han encontrado que el cáncer ha rebrotado en la lengua, en el borde lateral izquierdo hasta el fondo, que es el sitio primordial en el que apareció”. Humberto Padgett

Indicó que esto es una “señal” de que el cáncer en su cuerpo es más resistente de lo que se esperaba: “Se han encontrado nódulos en el pulmón izquierdo, especialmente hay un tumor de preocupación. Ha avanzado hacia la pleura, la bolsa que envuelve el abdomen, lo que habla de la lejana migración que ha tenido y esto también muestra la malignidad”, resaltó.

A pesar de que ya se ha sometido a varias sesiones de quimioterapia, la situación no parece cambiar. Por ello, los doctores le dijeron que su enfermedad prácticamente era “incurable” y le dieron un pronóstico de vida.

“Ya me dieron ciclos de quimioterapia, ya hubo cirugía, ya me dieron 33 sesiones de radiación, con más quimioterapia. Lo que los médicos me han dicho hoy es que mi enfermedad es incurable, es incurable y el pronóstico de vida a un año es del 50%; a dos años, me explican que dependiendo de la bibliografía médica que revisen, se reduce al 24%". Humberto Padgett

¿Humberto Padgett, periodista y colaborador de Ciro Gómez Leyva, renuncia al tratamiento contra el cáncer?

Humberto Padgett dejó claro que, pese al pronóstico, no se va a rendir. Resaltó que los doctores le hablaron de un tratamiento novedoso que podría controlar su enfermedad y aumentar su esperanza de vida.

“Voy a tratar de llevar hacia adelante, lo más que se pueda mi vida, con la mejor calidad posible y porque voy a luchar porque así es como se deben hacer las cosas. Lo quiero hacer al lado de mi familia, cuyo dolor es lo que más me duele. Quiero hacerlo trabajando, voy a buscar dónde y si no encuentro dónde, voy a hacerlo desde mi casa, un canal de YouTube, buscando patrocinios”, apuntó.

Y concluyó diciendo: “Este es mi último viaje, este es el trip de Humberto Padgett y los invito a que me acompañen a hacerlo”.

Tanto Ciro Gómez Leyva como su colega Manuel Feregrino le desearon todo lo mejor en este proceso y hasta hablaron sobre la posibilidad de que Humberto ser reintegre a su programa de forma virtual.

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