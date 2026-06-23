Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, reaparece tras tres cirugías de emergencia: “Por favor, apóyenme”

Majo Espinosa, bailarina que colaboró con Santa Fe Klan y otras celebridades, sigue en su lucha contra el cáncer de ovario. Tras someterse a tres cirugías de emergencia, la chica reaparece para dar más actualizaciones sobre su actual estado de salud. Te contamos los detalles.

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Majo Espinosa se sometió a tres cirugías de emergencia / Redes sociales

Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, revela su estado de salud tras tres cirugías

Hace unas horas, Majo Espinosa compartió un video actualizando sobre su estado de salud. La bailarina dijo seguir en “shock” por todo lo que ha estado pasando en los últimos meses. Y es que narró que su primera operación había sido todo un éxito.

Sin embargo, surgieron ciertas complicaciones que la llevaron nuevamente a la sala de operaciones: “Esto ha sido una pesadilla, me ha costado mucho y todavía no asimilo lo que le está pasando a mi cuerpo nuevo”, manifestó.

“El 20 de mayo ingresé al hospital para mi operación de la citoreducción, la primera operación salió bien, lograron quitar los tumores, pero había uno muy pegado al colon. El chiste es que hubo una fuga. Me tuvieron que hacer una segunda operación, en la cual sentí que me iba a morir. Fue muy fuerte porque yo tenía mi estómago abierto. Estaba muy mal, alcancé a ver un hoyo”. Majo Espinosa

Admitió que, en la tercera cirugía, cuestionó si realmente “su cuerpo lo iba a lograr”, asegurando que la gente se habría “espantado” si hubiera estado presente en ese momento.

“Fueron cirugías extremadamente fuertes, en una de esas pues para que yo estuviera aquí, ahora, tuvieron que hacer una ileostomía de mi lado derecho y una fístula de mi lado izquierdo, entonces, pues en pocas palabras traigo mis intestinos por fuera de mi pancita”, indicó.

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¿Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, volverá a cirugía?

Al borde de las lágrimas, Majo Espinosa dijo estar en un proceso de aceptar su “nuevo cuerpo” y las limitaciones que ahora sobrelleva. Incluso señaló que no podía llorar debido a que su herida podría abrirse.

“Tengo que dejar que cicatrice todo… que mi cuerpo se recupere. Y pues nada, vamos a ver cuándo comienza el tratamiento. Estoy muy espantada por eso porque ya no tengo nada que perder”. Majo Espinosa

También aprovechó para pedir ayuda al público. Y es que confesó que seguía teniendo problemas para pagar el tratamiento, afirmando que “sería un milagro” si lo pudiera costear.

“Es el tratamiento que les avisé que estaba carísimo. Ahora que yo no puedo bailar y generar (dinero), es más difícil. No sé qué va a pasar, pero por hoy estoy viva y confío en que, si llegué hasta acá, voy a poder con lo demás. Quiero volver a caminar, a estar riéndome, salir, volver a trabajar. Si quieren seguir donando, es el momento en el que más les agradezco”, expresó.

En el post, también escribió lo siguiente: “Por favor, apóyenme mucho a compartir, quizá mi historia llega a las manos indicadas y pueda lograr mi tratamiento”, se lee.

La publicación se llenó de comentarios solidarios que aplauden su “valentía” y le desean todo lo mejor para que pueda recuperarse lo más pronto posible.

Majo Espinosa pide ayuda para pagar su tratamiento contra el cáncer / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad que padece Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan?

Fue en 2025 que Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, reveló haber sido diagnosticada con cáncer de ovario. Desde aquel entonces, se ha sometido a cirugías y tratamiento para poder recuperarse.

Majo ha manifestado que este proceso no ha sido nada fácil. Además de las secuelas físicas, ha buscado la manera de poder costear su tratamiento. Es por ello que abrió un GoFundMe para lograrlo. Y es que ha expresado su deseo de seguir viviendo.

De acuerdo con sitios médicos como ‘Mayo Clinic’, el cáncer de ovario “es un crecimiento de las células que se forma en los ovarios”. Estas crecen rápidamente y pueden dañar tejido sano de otras zonas sanas del cuerpo. El tratamiento incluye quimioterapias y cirugías.

Estos son los síntomas más comunes:

Hinchazón o inflamación abdominal

Sensación de saciedad rápida al comer

Pérdida de peso

Molestia en la zona pélvica

Fatiga

Dolor de espalda

Cambios en los hábitos intestinales, como estreñimiento

Necesidad frecuente de orinar

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