Filtran FOTO de Santa Fe Klan con chica misteriosa ¡Aseguran que es su nueva novia! ¿De quién se trata?

La vida amorosa de Santa Fe Klan ha sido algo caótica desde que terminó con Maya Nazor, madre de su único hijo, en 2022. Luego de este acontecimiento, hubo muchas especulaciones sobre sus parejas. Y es que el cantante no ha vuelto a hablar de este tema en público, pero se sabe que sí ha tenido romances breves. Se dijo que hasta el año pasado estaba con una chica llamada María Salazar. No obstante, todo terminó sin pena ni gloria.

Todo parece indicar que Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, volvió a darse una nueva oportunidad en el amor. Hace poco, no solo se filtró una fotografía que lo comprobaría, sino que también se da a conocer a quien sería la afortunada. Te contamos todos los detalles.

Santa Fe Klan / Redes sociales

Lee: ¿Vanessa Labios 4K ‘confirma romance’ con Santa Fe Klan?: “Está con una mujer moderna”

¿Quiénes han sido las novias de Santa Fe Klan?

Mucho se ha dicho sobre la vida amorosa de Santa Fe Klan. Si bien el cantante no suele hablar mucho del asunto, tampoco lo niega si es que le llegan a preguntar acerca de sus romances. Estos son los noviazgos del cantante más conocidos:

Maya Nazor (2021-2022): La madre de su hijo. Si bien, tras la separación, se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes, con el tiempo se reconciliaron y tiene una relación cordial.

(2021-2022): La madre de su hijo. Si bien, tras la separación, se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes, con el tiempo se reconciliaron y tiene una relación cordial. Karely: (2023): Si bien su romance jamás fue confirmado, en su momento fueron muy cercanos, por lo que se cree que sí fueron novios.

(2023): Si bien su romance jamás fue confirmado, en su momento fueron muy cercanos, por lo que se cree que sí fueron novios. Stela Müller (2023): Iniciaron a finales de 2023 y terminaron en 2024. Se desconoce el motivo, solo se sabe que la joven eliminó sus fotos juntos de sus redes sociales.

(2023): Iniciaron a finales de 2023 y terminaron en 2024. Se desconoce el motivo, solo se sabe que la joven eliminó sus fotos juntos de sus redes sociales. Melisa Obregón (2024): Duraron unos cuantos meses. Fue una bailarina e influencer que lo acompañaba en sus presentaciones.

(2024): Duraron unos cuantos meses. Fue una bailarina e influencer que lo acompañaba en sus presentaciones. María Salazar (2025): El romance duró unos cuantos meses. No se sabe con exactitud por qué terminó.

Santa Fe Klan y Maya Nazor / Redes sociales

No te pierdas: Santa Fe Klan muestra su verdadera cara al tener impactante acción con empleada de limpieza en la UFC México

¿Quién sería la presunta nueva novia de Santa Fe Klan?

La cuenta de espectáculos ‘Reina Venenosa’ compartió una fotografía de Santa Fe Klan pasando el rato con quien sería su nueva novia. Según lo informado, la supuesta novia del cantante sería Camila Zamorano, una boxeadora originaria de Sonora.

Zamorano es una deportista de actualmente 18 años que es considerada toda una promesa en el boxeo mexicano. Ha practicado desde los 11 años, acumulando un récord 53-4 como amateur, ganando una docena de cinturones en torneos regionales y estatales, incluyendo el Título Mundial Juvenil peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo en San Luis Potosí.

Es relativamente activa en redes sociales. Tan solo en Instagram tiene poco más de 205 mil seguidores.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido esta información. En tanto que los fans se han dicho muy contentos por lo que sería la nueva relación del artista.

Santa Fe Klan / Redes sociales

¿Quién es Santa Fe Klan?

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan , es un rapero mexicano.

Tiene 26 años actualmente.

Comenzó a grabar sus propias canciones cuando tenía 13 años.

Con el tiempo, se hizo más popular en la industria musical y logró trabajar junto a grandes famosos como Snoop Dog y Calibre 50.

En 2024 fue incluido en el ranking de Rolling Stone como uno de los mejores raperos en español (puesto 31).

como uno de los mejores raperos en español (puesto 31). Tiene un hijo.

Mira: Ex de Santa Fe Klan responde a los rumores ¿Fofo es el verdadero padre de su hijo?: “Estaba superintenso”