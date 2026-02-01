Santa Fe Klan revela sentirse triste y solo por no tener a nadie: “No tengo rumbo en mi vida”

Santa Fe Klan, quien hace poco reveló que le gustaría tener otro hijo con Maya Nazor, madre de su hijo, volvió a sorprender al confesar que, pese al dinero y el éxito, se siente solo. El rapero admitió que en ocasiones no sabe si lo que enfrenta es ansiedad o depresión, pero reconoce que hay un vacío que no logra llenar.

Durante la charla en el podcast Doble G, el cantante explicó que su situación familiar ha influido en cómo se siente actualmente pues no tiene a nadie. “Mis papás se separaron. Mis hermanas están en su rollo. Cuando estoy en el barrio se hace de noche y todos se van a su casa, hasta escribí una canción de que me sentía como perro”, compartió.

Santa Fe Klan reconoció que se siente perdido y sin rumbo, incluso teniendo éxito profesional. “Está gacho, ahorita me siento así como sin rumbo. No sé ni dónde vivir, no tengo un cuarto chido, ni una casa chida, no tengo nada ni tengo a nadie. Tengo éxito, tengo dinero, pero no tengo nada y no sé a dónde ir y no sé qué hacer”, confesó.

Santa Fe Klan confiesa su sufrimiento por sentirse solo

Santa Fe Klan también habló de su estado emocional y de las dificultades que enfrenta día a día, pues realmente esta situación ha afectado su estado anímico.

“La verdad es que no tengo rumbo y no sé qué sigue en mi vida. No tengo una familia en mi casa, no tengo a nadie que me espere, me siento mal. No sé si es depresión ni ansiedad, no me puedo dormir en las noches, luego me despierto bien tarde. Cada quien con su pareja en su cantón, está gacho. La Maya con mi hijo, está cabrón, me hace falta una familia, pero no se ha podido”, expresó.

Sobre su vida sentimental, el cantante fue igual de honesto. “Según un chingo de morras me quieren, pero luego les veo el colmillo y veo que no me quieren”.

Santa Fe Klan expresa su deseo de formar una familia

Santa Fe Klan también expresó su deseo de tener una familia, tener más hijos y vivir experiencias cotidianas que para él representan estabilidad y amor. Comentó que le gustaría tener una esposa, llevar a sus niños a la escuela, convivir con ellos y construir un hogar donde pueda sentirse acompañado.

“A veces me pongo a pensar, quién será para mí, quiero tener una familia, alguien que me espere, llegar y ver niños corriendo, una esposa o novia, no quiero a nadie de sirvienta, podemos pagar a alguien para que nos haga se comer,nos ayude, tener mi estudio y seguir trabajando, andar con mi esposa, con mis niños. llevarlos a la escuela, luego andar con mis compas, volver a mi estudio, algo así”, comentó Santa Fe Klan.

