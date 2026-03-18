Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, entre lágrimas, muestra su deterioro por el cáncer y suplica ayuda

La bailarina y coreógrafa mexicana Majo Espinosa, quien ha colaborado con artistas como Santa Fe Klan, J Balvin, entre muchos otros, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras revelar públicamente que su estado de salud se ha complicado debido a un agresivo cáncer. Ante esto, se mostró en redes sociales y visiblemente conmovida pide ayuda.

Majo Espinosa / Facebook: Majo Espinosa

¿Qué tipo de cáncer padece la bailarina Majo Espinosa?

Conocida por su presencia en redes sociales y por su cercanía con el entorno musical urbano, particularmente con el de Santa Fe Klan, Majo Espinosa fue diagnosticada con cáncer de ovario .

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, Espinosa compartió detalles sobre su diagnóstico, el avance de su enfermedad y el impacto emocional que ha enfrentado en los últimos días.

De acuerdo con su testimonio, una tomografía de contraste detectó ganglios de gran tamaño que no han respondido a la quimioterapia. Aunque los marcadores tumorales han mostrado una disminución, estos ganglios continúan activos, lo que impide, por ahora, que pueda someterse a una operación.

La noticia representó un duro golpe emocional para la joven, quien confesó haber pasado horas llorando tras conocer los resultados. Además, señaló que deberá continuar con más ciclos de quimioterapia antes de que los médicos consideren viable una intervención quirúrgica.

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Majo Espinosa / Redes sociales

¿Por qué la bailarina Majo Espinosa pide ayuda en redes sociales?

Luego de revelar su diagnóstico de cáncer, la bailarina Majo Espinosa ha compartido vídeos recientes en los que va relatando su actual situación y evolución con la enfermedad:

Sentí que me iba, me fue muy mal, me puse súper mal. Sentí que de verdad se me rompía cada parte de mis huesos. Me dio vómito, me dio diarrea, no tenía nada de apetito. El dolor era incontrolable. Majo Espinosa

En la descripción de la más reciente publicación, Espinosa agradece a todos y cada uno de sus seguidores y personas que han estado apoyándola. Además, aprovechó el espacio para pedir ayuda económica, y espera retribuirla en un futuro:

“ Gracias a todos los que suman incluso aún sin conocerme. A veces, un granito cambia una vida. Y a veces... la salva ”, escribió.

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¿Quién es Majo Espinosa, bailarina diagnosticada con cáncer?

Majo Espinosa ha construido una carrera como bailarina profesional y creadora de contenido digital. Su estilo se caracteriza por fusionar coreografías con tendencias musicales del género urbano.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con música de artistas como Santa Fe Klan, El Alfa, Ryan Castro y J Balvin, por lo que ha creado una comunidad de más de un millón de seguidores.

Además de su presencia en redes, también ha colaborado con marcas de moda y participado en diversos proyectos relacionados con el entretenimiento digital.

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