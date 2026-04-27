Iniciamos con la época del signo de Tauro. Las personas con este signo tienen una gran fuerza de voluntad. Es perseverante, creativo y sensual. Le gustan la buena mesa y la música. Tiene talento vocal y sus sentimientos son duraderos. Son muy tranquilos y pacientes. Gastan en comodidades y perfumes.

Aries del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semana

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Con 7 planetas concentrados en tu signo, cierras ciclos muy importantes y tomas decisiones clave para tu futuro laboral financiero. Los asuntos que estuvieron lentos ahora toman velocidad. Mercurio te ayuda a iniciar proyectos que lleguen a buen puerto, con aliados afines honestos. No se te recomiendan inversiones de alto riesgo por ahora. Sé cauteloso. Se define tu situación amorosa si estás en pareja o inicias una relación. Estarás atractivo y magnético.

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Aries, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Muchos de tus sueños empiezan a hacerse realidad. Experimentarás un alto magnetismo. Se aviva el romance en tu vida, ya sea que estés en pareja o en busca de una. Redefines tu imagen. Mejoras tu aspecto físico y tu salud, con nutrición balanceada. Encuentras al médico idóneo para sentirte al 100. Cierras ciclos incómodos, transformas tus miedos, traumas e inseguridades en luz, acción, fe y coherencia. Entras en un ciclo de éxito y abundancia.

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Tauro, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Empieza a desaparecer la niebla mental. iPrepárate!, porque a partir del 26 de abril entra Urano a tu signo y se queda por 7 años. Consolidarás tus proyectos y cerrarás ciclos emocionales que te habían instalado en la melancolía e inseguridad. Prioriza lo importante, tanto para tu labor, como para tu economía y comodidad personal, presente y futura. Sanas las heridas amorosas del pasado y con familia querida. Adquieres salud y belleza.

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Géminis, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Estás en plena transformación interna. Enfrentarás tu sombra, temores, inseguridades y tristezas del alma, lo que traerá gran crecimiento personal y profesional, impulsado por una fuerte energía de acción. Tomarás decisiones difíciles respecto al hogar y dónde vivir, en qué ciudad o colonia. Se fortalecen tus vínculos, pero evita tu tendencia a las discusiones y tensión emocional. Es hora de trascender los patrones pasados de comportamiento con inteligencia emocional.

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Cáncer, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Tu energía renovada impulsa los proyectos estancados, les da dinamismo y acción decidida. Buen momento para llegar a acuerdos sobre sueldos, contratos y presupuestos en juntas laborales. Tendrás conversaciones muy profundas con la pareja. Preferirás fumar la pipa de la paz, por ahora. Si eres soltero, cuidado con idealizar relaciones pasajeras. Se reactiva tu vida social a partir del 24 de abril. Hay un viaje corto con amigos muy agradable.

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Leo, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Es un periodo fantástico, si estás dispuesto a analizar tu sombra, es decir, tus zonas menos trabajadas a nivel emocional psicológico, para romper viejas estructuras rígidas que ya no te ayudan. Vuelve a abrir tu corazón, porque llega una excelente pareja a tu vida. iSabrás que es tu alma gemela! No evites abordar temas laborales con firmeza, porque, después del 26 de abril, entrarás en una etapa de gran expansión, nuevos conocimientos y oportunidades únicas.

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Virgo, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te ves obligado a tomar decisiones muy honestas contigo mismo. Habrá pláticas muy profundas con la familia y con quienes compartes tus finanzas o de quien dependes, ya sea en lo laboral o en lo económico. Te atreverás a acciones audaces y muy concretas, para asegurar tu estilo de vida presente y futuro. Con la pareja, o se fortalecen vínculos, o bien termina la relación definitivamente. Regresa alguien de tu pasado con propuesta interesante.

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Libra, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

No faltarán los proyectos y la concreción de tus objetivos. Sigues en tu ola ascendente creativa. La posición de los astros está complicada. Puede haber discusiones en el ámbito profesional, familiar y amoroso. Evita enfrentamientos, ya que todos estarán hipersensibles. Sé prudente, te conviene. La pareja también entra en un periodo de cuestionamiento y crisis existencial. Lo mejor será darle su espacio para que viva su proceso sin afectarte.

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Escorpión, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Sagitario del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Se abren muchas puertas laborales jugosas, con excelente economía. Entras a un ciclo de recuperación y abundancia. Tienes toda la visión y energía para avanzar. Tu creatividad se encuentra en un momento de inspiración artística. Tendrás reconocimiento a tus talentos. Cuida de no enfocarte únicamente en el trabajo. Recuerda fortalecer tus vínculos afectivos. Estarás feliz con tu pareja, pero también buscarás mayor libertad de movimiento.

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Sagitario, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Habrá que reorganizar tus presupuestos y finanzas. Reduce gastos, evita riesgos y deudas innecesarias. Sin embargo, hay aciertos importantes en negocios que te devolverán la certeza. También hay muchos cambios en tu hogar, ya sea que llegue más gente a vivir contigo, o bien, que alguien se vaya. Todo será por el más alto bien de todos. Reconectas con tu pareja y pasarán momentos inolvidables. Haz meditación diaria para liberar tus emociones.

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Capricornio, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Te reestructuras en todos los aspectos de tu vida. La realidad a tu alrededor se mueve. Se establecen nuevos roles familiares donde cada uno toma su responsabilidad. Puede haber mudanzas o la remodelación de tu hogar. Hay gastos inesperados, pero llegan buenas oportunidades laborales y proyectos que nivelarán tus finanzas. Se afianza tu relación de pareja con deseos de permanecer juntos.

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Acuario, horóscopo semanal del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 27 de abril al 3 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Regresa tu inspiración creativa artística, el arte, el diseño, la escritura, todo lo relacionado con sanación y nutrición estarán muy activos en tu vida. Querrás diversificar tus talentos e incursionar en nuevas áreas laborales, para mejorar y mantener tu estatus de vida. iLo lograrás! Si estás en pareja, hay romanticismo y viajes juntos. Si estás soltero, atraerás a una persona que te cuidará y corresponderá. Alguien te presiona. iNo lo permitas!

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