Bailarina de Santa Fe Klan entra a tercera cirugía de urgencia por cáncer de ovario: su estado preocupa

La situación de Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, ha encendido las alertas entre sus seguidores luego de confirmarse que fue sometida a una tercera cirugía de urgencia en menos de un mes. Tras ser diagnosticada con cáncer de ovario, su proceso ha sido complicado, lleno de altibajos y decisiones médicas críticas. Aunque había señales de mejoría, nuevas complicaciones la llevaron de regreso al quirófano, generando gran preocupación.

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Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan / IG: Majo Espinosa, redes sociales y canva

¿Qué cáncer tiene Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan?

La bailarina y creadora de contenido Majo Espinosa enfrenta un cáncer de ovario, diagnóstico que recibió a inicios de este año y que ha marcado por completo su vida personal y profesional. La joven, conocida como @majoespinosa16, reveló que los estudios médicos, incluyendo una tomografía con contraste, detectaron ganglios de gran tamaño que no respondían adecuadamente al tratamiento.

Aunque los marcadores tumorales disminuyeron, el cáncer seguía activo, lo que complicó su cirugía inicial. Durante su tratamiento, Majo compartió el duro impacto que tuvieron las quimioterapias en su cuerpo, describiendo un proceso extremadamente doloroso:

“Sentí que me iba, me fue muy mal, me puse súper mal. Sentí que de verdad se me rompía cada parte de mis huesos. Me dio vómito, me dio diarrea, no tenía nada de apetito. El dolor era incontrolable.” Majo Espinosa

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¿Cuál es el estado de salud de Majo Espinosa hoy tras su tercera cirugía de urgencia por cáncer?

El estado de salud de Majo Espinosa es actualmente delicado. Fue su propia familia quien informó a través de redes sociales que la bailarina ingresó nuevamente a quirófano, sin poder ofrecer aún un diagnóstico definitivo.

“Ayer Majo ingresó de nuevo a quirófano. Sigue habiendo complicaciones por lo cual no podemos brindarles un estado de salud definitivo (...) solo darles las gracias por tenerla en sus oraciones”, compartió su hermana.

Semanas antes, la noticia parecía más alentadora. Tras varias quimioterapias, el tumor había reducido su tamaño, lo que permitió planear una segunda cirugía el pasado 20 de mayo. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente debido a nuevas complicaciones que la mantuvieron hospitalizada.

“Ha habido complicaciones que la mantenían aún hospitalizada. Gracias por no quitarla de sus oraciones” Majo Espinosa

Ante la falta de mejoría, los médicos optaron por una tercera cirugía de urgencia, lo que refleja la complejidad del caso y la gravedad de su condición.

¿Por qué Majo Espinosa pide ayuda económica para su tratamiento contra el cáncer de ovario?

Además de enfrentar una dura batalla de salud, la familia de Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, también atraviesa un fuerte reto económico. Los tratamientos contra el cáncer de ovario, como quimioterapias, estudios y cirugías, han generado gastos elevados.

Por ello, activaron una campaña en GoFundMe con la meta de recaudar 1.8 millones de pesos para cubrir los costos médicos. La propia Majo compartió un mensaje que ha conmovido a sus seguidores:

“Ayer estaba bailando disfrutando de mi salud, hoy tengo cáncer y lucho contra él, ayúdame a poder cumplir mis quimioterapias, estudios y tratamientos”. Majo Espinosa

También detalló la complejidad de la operación a la que fue sometida:

Majo Espinosa “Actualmente me recupero de una operación en la cual me retiraron un gran tumor y algunos de mis órganos. Tu ayuda es muy valiosa para continuar esta lucha”.

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¿Quién es Majo Espinosa, bailarina de Santa Fe Klan, y cómo se hizo famosa en redes sociales?

Majo Espinosa es una bailarina profesional y creadora de contenido digital, reconocida por su estilo que mezcla coreografías con música urbana. Su popularidad creció gracias a videos inspirados en artistas como Santa Fe Klan, El Alfa, Ryan Castro y J Balvin.

Con una comunidad que supera el millón de seguidores, Majo logró posicionarse como una figura relevante en redes sociales, además de colaborar con marcas y proyectos dentro del mundo del entretenimiento.