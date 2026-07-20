Horóscopo de hoy 20 de julio de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

La temporada del signo Cáncer llega a su fin para dar paso a la energía de Leo. Son apasionados e inspiradores. Disfrutan de la vida y sus placeres. Son cautivantes. Les encanta brillar y hacer que luzcan los talentos de los demás. Son cálidos y amorosos. Líderes natos, con una confianza que los empuja a ir por lo que quieren y lo que creen. Son el tipo de amigos que se quedan contigo en las buenas y en las malas rachas

Aries de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Puede que retomes una idea o proyecto del inicio de tu carrera, eso que ha sido tu fuerte y caballo de batalla que siempre funciona. Te dará el dinero y el impulso que necesitas para estimular tu área laboral. Cierras ciclos y etapas. Te liberas de viejos karmas, sobre todo familiares. Ya pagaste tu cuota. Aprendiste esa lección y puedes ir a lo que sigue. Esta vez acertarás con socios que te ayuden a progresar. Vuelves a escenarios, entrevistas por Internet y pódcast.

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Aries, horóscopo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Hay crecimiento y evolución en tu carrera. Aparecen los contactos, personas e instituciones perfectas para consolidar tu labor. Al fin llegas al lugar y a la hora correctos para que todo fluya y se sincronice. Hay nuevos amigos inspiradores. Que nadie te arrastre a proyectos, ideales o compromisos que no te conciernen. Tu salud es buena. Olvídate de la palabra “enfermedad”. Tus ángeles tratan de comunicarse contigo. ¡Escúchalos!

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Tauro, horóscopo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Retomas tu mundo social, la tribu o congregación que resuena con tu ser. Estás en un momento en que hay muchas situaciones que solucionar a la vez. No tomes decisiones precipitadas. Resuelve poco a poco sin desesperarte. Quizá las cosas tomen más tiempo de lo planeado, porque Mercurio está retrógrado, pero todo es perfecto y te preparas para tu gran despegue y realización, que incluirá viajes, cambios temporales de residencia y aventuras.

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Géminis, horóscopo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio,

No han estado fáciles las cosas. Tus proyectos tardan más de lo esperado en realizarse, pero nada te vencerá. Lograrás tus objetivos. Si tienes pareja, saldrán juntos de viaje. Si estás soltero, un amigo del pasado te buscará con intenciones románticas. ¡Te va a sorprender! Llegan nuevos negocios, pero no todo lo que brilla es oro. Checa el sueldo o ganancias. Puede que te convenga seguir independiente. Te atreverás a volver a ser personaje público.

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Cáncer, horóscopo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Siéntate a analizar todos los escenarios posibles globales del mundo, para poder planear tu presente y futuro. Después de un bajón emocional, regresan la luz, las nuevas ideas refrescantes y las esperanzas renovadas. Si te sientes motivado a cambiar completamente de vida, tómatelo con calma, no lo hagas de golpe. Hay que darle paso a una etapa de acuerdo con tu edad, sabiduría y ganas. Tu reto es recobrar la alegría, tus afectos y amigos inspiradores.

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Leo, horóscopo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Agárrate, porque llega a tu vida un gran movimiento que cimbrará todo. Querrás cambiar de área o camino laboral. Ya estás listo para ir por algo más amplio, propositivo y con mayores ganancias. Aunque alguien trató de bloquear tu camino en el trabajo, te hará un favor, porque ya te toca cambiar de aires para mejorar. Una limpia con fuego con alguien de confianza te ayudará.

Hay entrevistas y negociaciones positivas. Manda tu currículo.

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Virgo, horóscopo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Rompes cadenas. Abres tus alas y fluyes con el río de la vida. Se cae la venda de los ojos y confiarás en la guía divina que recibes. Sana tu cuerpo, mente y espíritu. Estás en ese proceso místico. Podrás vivir en paz, pero te tomarás más en serio tus dones, creatividad y arte. Además, te abrirás a que llegue tu tribu, audiencia y personas afines que refuercen tu andar. Le das luz verde a un nuevo proyecto o negocio.

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Escorpión de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Tu energía ahora es fuerte y fiera. Ya no estás dispuesto a que se subleven personas que están a tu cargo y que van más lento de lo que precisa el proyecto en cuestión. Hay algo que ya es tiempo de soltar. Puede tratarse de un negocio o lugar. Solo estás retardando el proceso; te tomará todavía este año estar listo. Sigue tu intuición. Te vuelves a enamorar de tu pareja o pretendiente. Su cambio positivo permitirá una convivencia muy agradable.

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Sagitario de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Recobras la salud, con grandes transformaciones en tu nutrición y el cuidado que le das a tu cuerpo y espíritu. Llegan negocios muy estimulantes que incrementarán tu economía. Viajarás a tierras muy lejanas en busca de experiencias espirituales y ecológicas. Te diste cuenta de que no puedes postergar tu vida. Querrás salir, gozar a tus afectos y aventurarte. Erradicas todo arrepentimiento y culpa, lo que te libera y te permite renacer.

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Capricornio de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Te das cuenta de que tu alma necesita más espiritualidad, recobrar a esos amigos que te alimentan con inspiración divina. No comentes tus planes ni logros, porque hay envidias muy cerca de ti. Una limpia con ramo, coco y fuego con alguien de confianza ayudará. Te otorgan el permiso, visa o los documentos que precisas. Decidirás pasar más tiempo en casa y gozar tu nido. Entras en etapa de suerte y abundancia en tu campo laboral económico.

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Capricornio, horóscopo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.



Sueltas un poco el “deber ser” para divertirte, liberarte y aflojar el cinturón. Sacarás de tu mente los sentimientos de culpa, duda, angustia y represión para entregarte a la vida a tope. Quizá necesites un amigo o terapeuta con quien desahogarte. Ya no lo pienses tanto y da el paso. Es parte de tu sanación. Te pesan las responsabilidades adquiridas, ya sea familiares o laborales. Es hora de buscar otro tipo de negocio independiente.

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Acuario, horóscopo de hoy 20 al 26 de julio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 20 al 26 de julio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Recibes grandes revelaciones, ya sea a través de sueños, una plática o encuentro, o un libro o película. Harás grandes cambios en tu vida, tu imagen y la versión de ti que estaba anclada a una sola modalidad. Has pasado tristezas y decepciones. Te despedirás de gente, instituciones o un amor. Nace en ti una nueva personalidad más libre y soberana. Llega un equipo laboral con tu misma energía artística, creatividad y filosofía muy afortunada.

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