Muere querida comediante a los 86 años tras una larga lucha contra dolorosa enfermedad: “Falleció en paz”

La industria de la comedia se viste de luto nuevamente. Tras la pérdida de Jaír Oquendo en el doble terremoto de Venezuela, se confirma la muerte de Penelope Keith, actriz y humorista, a los 86 años. Te contamos todo lo que se sabe.

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Penelope Keith murió a los 86 años / Redes sociales

Así se anunció la muerte de Penelope Keith, actriz y humorista

Según medios internacionales, la humorista Penelope Keith murió durante el pasado fin de semana en su residencia en Surrey, Inglaterra. La familia compartió un comunicado mencionando que la también actriz falleció de forma pacífica tras su lucha contra el cáncer.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Dame Penelope Keith, quien falleció en paz tras luchar contra el cáncer en su casa de Surrey, donde residió durante más de 50 años”, se lee.

Sin querer dar muchos detalles sobre el deceso, agradecieron a los médicos por toda la atención que le brindaron en su momento y pidieron al público que respetara su privacidad en estos momentos tan complicados.

“La familia agradece la atención y el apoyo que recibió durante sus tratamientos y solicita que se respete su privacidad en estos momentos”, manifestaron los allegados a la famosa.

Sus fans y algunos colegas no han dudado en pronunciarse ante la terrible noticia. Además de las condolencias correspondientes, los que la llegaron a conocer la describieron como una persona “maravillosa” y “gentil”.

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¿De qué murió la comediante Penelope Keith? / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer padecía Penelope Keith, actriz y humorista?

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de cáncer padecía Penelope Keith. De acuerdo con lo dicho por la familia y amigos, la actriz quiso mantener su enfermedad en secreto y terminar sus últimos días “con dignidad”.

Cabe mencionar que la famosa pasó varios años retirada de la vida artística. De hecho, llevaba más de 30 años sin participar en ningún proyecto. No obstante, la comunidad británica la sigue recordando por sus papeles en pantalla.

Su trayectoria la hizo acreedora de una distinción como “Dama comendadora de la Orden del Imperio británico” en 2013. En aquel entonces, se dijo muy feliz por el nombramiento.

¿Por qué Penelope Keith no dijo nada sobre su enfermedad? / Redes sociales

¿Quién fue Penelope Keith, actriz y comediante británica?

Penelope Anne Constance Keith, mejor conocida como Penelope Keith, fue una actriz y comediante británica. Tenía 86 años al momento de su muerte. Su debut en el mundo artístico fue en 1970 con pequeñas participaciones en películas y series.

La fama internacional llegó en 1975, cuando interpretó a Margo Leadbetter en la serie ‘The Good Life’. Esto le valió dos reconocimientos en los Premios BAFTA como mejor actriz. Estas son otras producciones en las que ha trabajado:

No Job for a Lady

Next of Kin

Coming Home

Ghost Story

El sello de la muerte

Sacerdote del amor

En cuanto a su vida personal, se sabe que se casó con Rodney Timson. Juntos formaron una familia adoptando a dos hijos.

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