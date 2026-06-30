Tragedia en Venezuela: Muere reconocido maquillista de actrices de telenovelas; famosos lamentan su muerte

Los últimos días han sido especialmente difíciles para la comunidad venezolana, luego de una serie de acontecimientos que han dejado dolor y consternación entre sus habitantes. El mundo del espectáculo también ha resentido esta situación, pues recientemente se dieron a conocer las muertes de distintas personalidades de aquel país, como Gabriela Fleritt, reconocida comediante y figura de la televisión venezolana.

Ahora, el nombre de Henry Sarmiento se suma a las despedidas del medio artístico; el maquillista que trabajó de cerca con grandes estrellas de la actuación. ¿De qué murió y cómo se dio a conocer la noticia? Te contamos.

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Henry Sarmiento, maquillista venezolano / IG: henrysarmientovv

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Henry Sarmiento?

La noticia del fallecimiento de Henry Sarmiento comenzó a circular a través de su cuenta de Instagram, donde se compartió una publicación en la que se invitaba a su velatorio y se le dedicaron emotivas palabras de amor y despedida.

Tras darse a conocer la noticia, distintas personas cercanas al maquillista, entre amigos y compañeros de la televisión, compartieron mensajes para recordarlo y destacar la trayectoria que construyó dentro del mundo del entretenimiento venezolano.

Si bien se desconoce la causa específica de su muerte, la periodista Endrina Yépez precisó que fue por complicaciones en su salud, y no por el doble terremoto en Venezuela.

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¿Quién era Henry Sarmiento y con qué famosos trabajó?

Henry Sarmiento dedicó gran parte de su carrera profesional al maquillaje dentro de la televisión venezolana, principalmente en los camerinos de producciones de telenovelas, programas de espectáculos y noticieros de la cadena Venevisión. A través de sus redes sociales, el maquillista solía compartir parte de su trabajo y los proyectos en los que participaba.

Gracias a estas publicaciones, se sabe que Henry trabajó junto a reconocidas figuras del entretenimiento venezolano como Astrid Herrera, Carolina Campos y Natalia Ramírez, entre muchas otras personalidades con las que compartió años de trayectoria.

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Henry Sarmiento / Instagram

¿Qué famosos lamentaron la muerte de Henry Sarmiento?

Tras darse a conocer la noticia, varias figuras del entretenimiento expresaron su tristeza por la partida de Henry Sarmiento y compartieron mensajes para recordarlo, destacando el cariño y admiración que tenían por el maquillista.

Uno de ellos fue el actor Diego Kapeky, quien publicó fotografías junto a Henry acompañadas de un extenso mensaje en el que recordó algunos de los momentos que compartieron y reconoció su trayectoria dentro del medio artístico.

En la publicación realizada desde la cuenta del propio maquillista también se pueden leer mensajes de despedida de personalidades como la conductora Marie Claire Harp, Beba Rojas, Sonia Villamizar y otros amigos, compañeros y seguidores de Henry, quienes lamentaron su fallecimiento.

“Querido Henry, te conocí desde la infancia y siempre, siempre fuiste un alma pura, no sabias hacer otra cosa más que hacer el bien. Tengo la plena certeza de Dios hoy te recibe en su santa gloria. ¡Te vamos a extrañar!” Manuel Sainz, periodista venezolano

La muerte en el mundo del entretenimiento ha sido muy constante en los últimos días, pues recientemente Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, anunció el fallecimiento de uno de sus seguidores.

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