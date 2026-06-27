Lidia Ávila se viste de luto; anunció la muerte de su papá con desgarrador mensaje: “Hoy mi héroe voló alto”

En medio del luto por la esposa del futbolista venezolano, Héctor Bello, el espectáculo queda conmocionado por una nueva pérdida. Y es que la mañana de hoy, sábado 27 de junio, la actriz y cantante de OV7, Lidia Ávila, confirmó la lastimosa muerte de su papá, Mónico Ávila. A través de sus redes sociales, la famosa dio a conocer el luto que enfrentaría por esta pérdida.

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Lidia Ávila de luto: anuncia la muerte de su papá / IG

¿Cómo confirmó Lidía Ávila la muerte de su papá, Mónico Ávila?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Lidia Ávila, quien también sufrió la muerte de su hija, informó a sus seguidores el deceso de Mónico Ávila, su papá. En un emotivo mensaje, la famosa le agradeció todos los momentos que vivieron juntos.

“Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele, estoy segura que mi Sophia y tu gordo te recibieron con los brazos abiertos, que puedo decir que no te haya dicho en vida, gracias por tanto” Lidia Ávila

“Serás siempre el pilar de esta familia, el legado que dejas es enorme, te amaré por siempre, Descansa en paz Don Monico”, se lee.

Lo anterior acompañado de diversas fotografías de él en convivencia con toda su familia.

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¿De qué murió el papá de Lidia Ávila?

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte del padre de Lidia Ávila. No obstante, se sabía que había sido diagnosticado con Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y que ha padecido varias celebridades como el fallecido Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Justo en octubre de 2025, la cantante habló sobre el frágil estado médico de su papá. Resaltó que esto era muy difícil para la familia.

“Ya está en una etapa muy avanzada. Como sabes, es una enfermedad degenerativa que no tiene vuelta atrás. Cada vez va a ser peor. Ahorita estamos en una etapa de acompañarlo, y sobre todo a mi mamá, que como buena pareja a la antigüita, que llevan casi 60 años de casados, pues ella se morirá en la línea con mi papá y ahí sigue al pie del cañón”, manifestó en ese momento.

Cabe destacar que este no es el primer luto que enfrenta Lidia. En 2009, perdió a su hija a los 6 meses de nacida. A lo largo de los años, la celebridad ha admitido que aún no se ha podido recuperar del todo de esto.

En 2025, Lidia Ávila habló de la enfermedad que padecía su papá. / Mezcalent

¿De qué murió la hija de Lidia Ávila?

De acuerdo con Lidia Ávila, su pequeña presentó complicaciones desde antes del nacimiento: “Un mes antes de que naciera se le formó un quiste en la pancita que a través del ultrasonido no se alcanzaba a ver qué era, había que esperar a que naciera y que la operaran”, contó.

Relató que la menor fue diagnosticada con “síndrome de intestino corto”. Aunque hizo todo lo posible para que pudiera sobrevivir, al final las complicaciones médicas terminaron mermando su salud.

“El problema fue el intestino, que se perforó o no le llegó la sangre suficiente o se hizo un nudo y se rompió. Total que era un ‘merequetengue’ ahí como un quiste, le tuvieron que quitar todo eso. Entonces, quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no podía comer”, manifestó.

Lidia no olvidó a su pequeña y cada año, justo en la fecha que sería su cumpleaños, le dedica emotivas palabras a través de redes sociales.

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