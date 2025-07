¿Florinda Meza admitió que mintió sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

Tras el estreno de la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, han resurgido versiones polémicas sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños y el papel de su viuda, Florinda Meza, en torno a una supuesta desinformación sobre el momento exacto de su fallecimiento.

Cabe recordar que Carlos Villagrán, ‘Quico’, externó su teoría con respecto a que Florinda Meza habría mentido sobre el día del fallecimiento de ‘Chespirito’. ¿Qué dijo?

Florinda Meza / Redes sociales

Te puede interesar: Florinda Meza causa polémica en Zacatecas; organizan evento para quitar su estatua de su pueblo natal

¿Cuál fue la teoría de Carlos Villagrán sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

Hace unos días, creció la teoría de que ‘Chespirito’ murió días antes del 28 de noviembre de 2014, fecha oficial de su deceso, y que Florinda habría ocultado esa información por conveniencia.

Según las palabras de Carlos Villagrán, la ceremonia en el Estadio Azteca fue demasiado rápida y perfectamente coordinada para haber ocurrido tras su muerte anunciada.

“Me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda fue de: ‘Aguántamelo’... ¿Cómo te explicas que murió Roberto Gómez Bolaños y al día siguiente le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chapulín Colorado y el Chavo del 8? ¿A qué hora los hicieron?”, Carlos Villagrán

Carlos Villagrán habló de la muerte de Chespirito / Redes sociales

“Estuvimos en el velorio y (nos dimos cuenta de que) no había nada en ese cajón, hay cosas que (no concuerdan). (Lo hicieron) para poder preparar todo y no se les cayera todo en el programa, yo pienso, pero no me consta nada”, agregó Carlos.

Lo que más sorprendió fue que la intérprete de ‘Doña Florinda’ mencionó que Roberto Gómez Bolaños perdió la vida el 22 de noviembre y no el 28, como se había informado públicamente, lo cual reforzó la teoría de Carlos.

“Roberto estaba muy grave, empiezo a cuidarlo, él ve el video el 5 de octubre y el 22 de noviembre fallece”, dijo Florinda.

Mira: Florinda Meza y Graciela Fernández, ex de Roberto Gómez Bolaños: Así fue su último y frío encuentro: VIDEO

¿Florinda Meza reveló la verdadera fecha de la muerte de ‘Chespirito’?

Ahora, en una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Florinda Meza respondió contundente a las teorías que surgieron sobre el deceso de su amado, Roberto Gómez Bolaños. ¿Se lanzó contra Carlos Villagrán?

“Hola, Florinda. ¿Qué tan cierto es que don Roberto no murió el mismo día que lo hicieron público? ¿Es cierto que lo resguardaron cerca de una semana? Tengo esa gran duda”, preguntó un internauta de Instagram.

Florinda Meza contestó contundente a las palabras de Carlos Villagrán / Especial

Ante esto, Meza terminó con las especulaciones y expresó su postura en cuanto esta controversia.

“Es una infamia. Con eso no se juega. Además, hay respaldo legal, acta de defunción y sus propios hijos de testigos. Si el homenaje en el Azteca es lo que les extraña, les diré que Televisa tenía todo preparado (y firmado por Roberto) para que, cuando ocurriera ese terrible momento, se activará el protocolo de organización. Es una terrible mentira, de todas las que se han dicho es la más vil”, Florinda Meza

Por su parte, Carlos Villagrán no ha respondido a las nuevas declaraciones de Florinda Meza sobre el deceso de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’. ¿Habrá réplica?

Así lo respondió Florinda Meza: