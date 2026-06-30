Maestro Shifu se quiebra al confirmar la muerte de su seguidor más fiel; promete pagar funeral y pide oraciones

La comunidad de Adriano Zendejas, mejor conocido en redes sociales como “Maestro Shifu”, atraviesa un momento de profunda tristeza. El actor y creador de contenido confirmó el fallecimiento de Alex “Shifu”, un pequeño seguidor que durante meses recibió el respaldo de miles de personas que siguieron de cerca su delicado estado de salud.

La noticia llegó mediante un video publicado en sus redes sociales, donde el influencer apareció visiblemente afectado mientras explicaba que como es que se enteró de la muerte de su fan.

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¿Qué dijo Adriano Zendejas sobre la muerte de Alex “Shifu”?

La muerte de Alex “Shifu” fue confirmada por Adriano Zendejas a través de una transmisión en la que no pudo ocultar la tristeza. El creador de contenido explicó que el menor dejó de luchar la mañana de este martes, luego de permanecer conectado a soporte vital y sin actividad cerebral.

Con la voz entrecortada, el actor compartió el difícil momento que atravesaba la familia y confesó que hasta el último instante mantuvieron la esperanza de un milagro.

Adriano Zendejas “Estoy muy triste el día de hoy, estoy tratando que todo salga pa’ delante tratando que todo funcione pero Alex falleció a las 10 am, él ya estaba viviendo solo por las máquinas, y es lo que me preocupaba porque queríamos que se despertara…no había actividad cerebral, entonces, tenía una muerte cerebral”

Adriano dejó ver el fuerte vínculo que había formado con el pequeño, quien se convirtió en uno de los integrantes más queridos de su comunidad digital. Aunque el desenlace era complicado por el diagnóstico médico, tanto el influencer como sus seguidores nunca dejaron de enviar mensajes de apoyo.

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¿Cómo ayudará Adriano Zendejas a la familia de Alex?

Además de compartir la lamentable noticia, Adriano Zendejas reveló que él y su equipo pagarán los gastos funerarios de Alex, como una forma de respaldar a la familia en medio del duelo.

El creador de contenido explicó que el apoyo económico provendrá de la comunidad que ha seguido el caso y detalló que incluso buscaría cumplir uno de los deseos de la madre del menor.

“Nosotros como equipo y como comunidad vamos a pagar el funeral, vamos a pagar con todo lo que están viendo, estamos comprando un trajecito blanco, en la funeraria solamente le podían proporcionar un ataúd gris y ella (la mamá) quería un blanco, entonces le estoy consiguiendo un ataúd blanco”, dijo El Maestro Shifu.

El gesto fue ampliamente reconocido por sus seguidores, quienes destacaron que el influencer permaneció cerca de Alex y su familia durante toda la enfermedad y no únicamente al momento de anunciar la noticia.

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¿Adriano Zendejas no podrá despedir a Alex “Shifu”?

Tras confirmar el fallecimiento, Adriano Zendejas pidió recordar a Alex con amor y evitar que la tristeza opacara el legado que dejó entre quienes lo acompañaron durante su lucha.

“No se pongan tristes, deséenle cosas bonitas al Alex, la neta porque fue muy especial para todos nosotros, fue una parte importante.” Adriano Zendejas

El actor también reveló que tenía la intención de organizar un homenaje en la Ciudad de México, pero finalmente no podrá realizarse debido a que el cuerpo del menor será trasladado a Tlaxcala, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

Pese a ello, invitó a quienes siguieron la historia a dedicarle una oración o encender una vela en su memoria como una forma de despedirse.

Así fue la emotiva despedida de Adriano Zendejas a Alex “Shifu” tras su muerte

El momento más conmovedor del video llegó cuando Adriano Zendejas dedicó unas últimas palabras a Alex, recordando la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad y el impacto que tuvo en miles de personas.

“Mi buen Alex, te amo mucho donde sea que estés y espero que trasciendas bonito, hermano te tocó una lucha bien cabrna en esta vida espero que la próxima te toque algo mucho más chinna, gracias por enseñarnos tantas cosas… un abrazo bien fuerte a su familia, si pueden préndanle una velita al buen Alex”, finalizó Adriano Zendejas.