¿Adriano Zendejas sufrió el robo de su moto EN VIVO? El susto que paralizó su transmisión y desató el caos

Momentos de auténtico pánico se vivieron en una transmisión en vivo de Adriano Zendejas, hermano de Samadhi Zendejas, luego de que se reportara el robo de una motocicleta y desapareciera justo antes de salir a rodar. El clip se volvió viral… pero no contó toda la verdad.

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¿Qué pasó realmente con la supuesta moto robada durante el live de Adriano Zendejas?

El influencer y creador de contenido Adriano Zendejas así como su comunidad en Internet vivió uno de los momentos más tensos durante una transmisión en vivo que rápidamente se salió de control. Todo ocurrió cuando él y sus acompañantes estaban listos para subir a sus motocicletas y salir a rodar pero una moto no aparecía por ningún lado.

La tensión subió todavía más cuando uno de sus acompañantes, su primo, soltó una frase que terminó por desatar el caos tanto en el lugar como en redes sociales.

“No está tu moto wey. Real no está. Yo te iba a poner tu radio ahí, te lo iba a poner ahí. Yo tengo tu llave. No me jodas” Primo de Adriano

Adriano comenzó a buscarla entre los vehículos estacionados, mientras la confusión aumentaba. El creador de contenido no podía ocultar el nerviosismo. Su rostro, su tono de voz y la insistencia con la que preguntaba dejaron claro que el miedo era real. Para muchos usuarios, lo que estaban presenciando era un robo en tiempo real, algo que pocas veces se ve en una transmisión en vivo.

Sin embargo, la moto no era de Adriano Zendejas. El vehículo pertenecía a su primo Santi, quien fue el verdadero afectado por el susto y la incertidumbre del momento. Esta aclaración se perdió por completo en redes sociales, donde el video se compartió acompañado de titulares alarmistas.

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¿De quién era la moto y por qué terminó involucrado Adriano Zendejas?

La motocicleta que desapareció momentáneamente era de Santi, primo de Adriano Zendejas. La razón por la que el también conocido maestro Shifu estuvo tan involucrado en el momento es muy clara: él le había regalado esa moto apenas hacía un mes.

El influencer y creador de contenido sorprendió a su primo al obsequiarle una KTM 390 Duke nueva de agencia, un modelo reconocido por su diseño agresivo, rendimiento urbano deportivo y su popularidad entre motociclistas jóvenes.

Por eso Adriano reaccionó con tanta preocupación durante la transmisión, pues no solo se trataba de la moto de su primo, sino de ¡un regalo que acababa de darle hace poco!

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¿Fue una broma o un robo real? La verdad sobre la moto “robada” del primo de Adriano Zendejas en vivo

Contrario a lo que se hizo creer en redes sociales, no hubo ningún robo. La motocicleta nunca desapareció de forma definitiva y tampoco estuvo en riesgo. Todo terminó siendo una broma entre los compañeros del grupo de Adriano Zendejas.

La moto fue escondida momentáneamente, lo que generó el susto, pero una vez aclarado el tema, quedó claro que el problema jamás pasó a mayores. Sin embargo, el fragmento viral omitió completamente el cierre, lo que alimentó la versión falsa.

¿Quién es Adriano Zendejas?

Adriano Zendejas es un actor y creador de contenido mexicano que inició su carrera desde muy joven en la televisión. Participó en telenovelas de Televisa como:



Juro que te amo

Abismo de pasión y

La que no podía amar, donde se consolidó como uno de los talentos juveniles más visibles.

En los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más seguidas del streaming y las redes sociales en México, donde es conocido como “Maestro Shifu”.

Su impacto digital se refleja en los millones de seguidores que acumula en distintas plataformas: