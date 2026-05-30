Yulianna Peniche confirma supuesto robo de Roberto Tello ‘el Coreano’ durante su cumpleaños; ¿él lo admite?

Hace algunos años, circuló el rumor de que, supuestamente, Roberto Tello ‘el Coreano’ le robó a Yulianna Peniche. Según se dijo, el comediante y su pareja se llevaron varios regalos de una fiesta de cumpleaños que había organizado la actriz.

El tema resurge después de que Yulianna “confirmara” el hecho durante una reciente entrevista. Incluso dio detalles y hasta dijo tener pruebas. Roberto hizo frente al tema y lanzó una contundente respuesta. Te contamos los detalles.

Yulianna Peniche / Mezcalent

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¿Qué dijo Yulianna Peniche sobre el presunto robo de Roberto Tello ‘el Coreano’?

Hace poco, Yulianna Peniche fue la invitada especial en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’. Durante la conversación, se le preguntó acerca del presunto robo que sufrió por parte de Roberto Tello ‘el Coreano’ durante una fiesta de cumpleaños.

La actriz aseguró que el hecho fue cierto. Según su versión, tras el festejo, detectó que varios de sus regalos ya no estaban. Ante esto, contactó al restaurante donde se realizó el evento para ver si no seguían en el lugar.

Le comentaron que los obsequios no estaban allí y le aseguraron que ningún mesero se los pudo haber llevado, ya que “los revisan” cuando se van. Al revisar las cámaras de seguridad, habrían descubierto que Roberto y su esposa habrían sido los responsables.

“Jamás pensé que alguien de mis invitados iba a robar mis regalos de cumpleaños. Checo las cámaras y la mujer de Tello metiéndose los regalos, pero así, sigilosamente, que nadie los viera. Horrible, los dos, tapándolos con las chamarras, muy desagradables”. Yulianna Peniche

Yulianna mencionó que, al momento de confrontarlo por la situación, Roberto lo negó todo. Incluso, su pareja se habría hecho “la ofendida”. Aunque después lo habría admitido, le dijo que fue porque creyeron que se le “habían olvidado”. Al final, sí le regresó los objetos tras amenazarlo con que iba a tomar acciones legales.

¡Yulianna Peniche asegura que Roberto Tello le ROBÓ regalos de cumpleaños en su fiesta! Se dio cuenta por las cámaras de seguridad #ElMinutoSinCensura sábados 8 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión : https://t.co/RARtNxCr9S pic.twitter.com/8p8dimYr1L — El minuto que cambió (@elminutoque) May 25, 2026

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La respuesta de Roberto Tello ‘el Coreano’ ante las acusaciones de Yulianna Peniche de presunto robo

Fue en un encuentro con la prensa que Roberto Tello ‘el Coreano’ respondió a las acusaciones de Yulianna Peniche. El actor se mostró reacio a hablar del presunto robo y simplemente señaló que ella era una “gran persona”.

“Es su opinión, yo tengo otra y bueno, pues la respeto. Es una gran actriz, eso es lo único que puedo decirte y me dio mucho gusto verla ahora en la obra de ‘No te vayas sin decir adiós’, no tengo nada que opinar al respecto”, indicó

Dijo no saber por qué Yulianna decía eso sobre él. No obstante, aseguró que no tiene nada malo que decir sobre su ‘examiga’ y que la quiere mucho.

“No tengo ninguna cosa que decir, ella tendrá sus razones, para mí la señora es una gran actriz y vayan a verla a la obra. No tengo ningún motivo de hablar de ella, ninguna opinión, no hay nada que decir” Roberto Tello ‘el Coreano’

Roberto Tello ‘el Coreano’ / Redes sociales

¿Quiénes son Yulianna Peniche y Roberto Tello ‘el Coreano’?

Este es el perfil de Roberto Tello ‘el Coreano’:

Roberto Tello, también conocido como ‘el Coreano’, es un actor, comediante y director mexicano.

Tiene 57 años.

Se le ha visto en múltiples proyectos como ‘Volver a empezar’, ‘Tú y yo’, ‘El premio mayor’ y ‘Dos mujeres’.

Hace algunos años, participó en ‘El Hotel VIP’.

Este es el perfil de Yulianna Peniche:

Yulianna Peniche es una actriz y conductora mexicana.

Tiene 44 años.

Su debut actoral fue en 1991, al aparecer en la telenovela ‘Madres egoístas’.

Ha estado en novelas como ‘María la del barrio’, ‘Velo de novia’, ‘Mar de amor’, entre otros.

Muchos creen que es pariente de Arturo Peniche, pero ella misma ha aclarado que esto no es así.

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