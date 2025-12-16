Yulianna Peniche dice que su ex ‘Parejita’ López le quedó a deber dinero; no solo pensiones alimentarias

Yulianna Peniche acusó a su exnovio José Luis ‘Parejita’ López de tener una deuda pendiente: y es que la actriz dice que le quedó a deber una suma de dinero, situación que se mantiene sin resolverse. Sin embargo, este no es el primer escándalo de este tipo que enfrenta el exfutbolista, pues en 2024 en TVNotas te dimos a conocer que era deudor alimentario y que llevaba años sin dar pensión a ninguno de sus dos hijos.

No te pierdas: Yulianna Peniche enfrenta difícil situación junto a un ser querido

Yulianna Peniche habla sobre un adeudo económico que mantiene su expareja Parejita López, quien anteriormente fue señalado como deudor alimentario. / Foto: Redes sociales

¿Por qué terminaron Yulianna Peniche y ‘Parejita’ López?

En entrevista con TVNotas, Yulianna Peniche explicó los motivos que la llevaron a terminar su relación con ‘Parejita’ López. La actriz relató que cuando recibió el anillo de compromiso estaba enamorada, sin embargo, con el paso del tiempo dejó de percibir avances en la relación.

“De dos años para acá ya no vi un avance, ni un compromiso. Él estaba muy cómodo viviendo en casa de sus padres y yo vivía en casa de mi madre, no vi intención de él de seguir adelante”, dijo la atriz.

Peniche también compartió que se sintió sola en un momento importante de su vida, cuando murió su “perrhija”, ya que no contó con el acompañamiento de su entonces pareja durante ese proceso. Esa situación influyó en su decisión de terminar la relación, aun cuando reconoció que fue una determinación difícil de tomar.

Además, añadió que se quedó con el anillo de compromiso y que no tenía intención de volver a hablar con López. Para ella, la relación quedó concluida y su prioridad era avanzar. En ese contexto, mencionó que su participación en Las estrellas bailan en Hoy 2022 fue relevante, ya que le permitió mantenerse ocupada y enfocada en una nueva etapa.

No te pierdas: ¡Dorismar desfigurada y mutilada! Buscando verse más hermosa, quedó irreconocible tras cirugía estética: FOTOS

Exponen adeudo: Yulianna Peniche señala que Parejita López le debe dinero y enfrenta procesos legales. / Foto: Redes sociales

Yulianna Peniche acusa a ‘Parejita’ López de que le debe dinero

Yulianna Peniche volvió a hablar de un tema personal al referirse a un adeudo económico que, aseguró, mantiene su expareja Parejita López. Durante un encuentro con medios, la actriz expresó que su principal interés es recuperar el dinero que prestó, sin entrar en confrontaciones ni desearle algo negativo. Señaló que para ella el asunto es claro: espera que le sea devuelto lo que le corresponde y no busca ir más allá de eso, sin embargo, no dio a conocer la cantidad exacta.

También dejó en claro que no tiene interés en alimentar conflictos ni en hablar del futuro de su expareja. Destacó que no le desea el mal y que el tema ya no ocupa un lugar central en su vida. Para ella, el asunto se reduce a la devolución del dinero y a seguir adelante, manteniendo distancia y enfocándose en su propio camino.

“Mejor que me regresen el dinero que me volaron, que le vaya como le tenga que ir en la vida, yo no le deseo el mal, a mí ya no me importa. La gente que obra mal, dicen que mal les va. Luego la gente pide dinero prestado y. uno confía, piensas que te lo va a regresar y no te lo regresan, pero bueno, así pasa”, dijo Yulianna Peniche.

No te pierdas: ¡Laura Vignatti se vuelve a encontrar a su agresor!: “Me lo encontré... Tenía miedo, pero no bajé la guardia”

Yulianna Peniche y el ‘Parejita’ López. / Archivo TVNotas

Otro escándalo económico: ‘Parejita’ López es deudor alimentario

Además de la acusación de Yulianna Peniche, en 2024, en TVNotas dimos a conocer que el exfutbolista José Luis Parejita López fue señalado como deudor alimentario y que, desde hace años, no habría cumplido con el pago de pensión para ninguno de sus dos hijos. La información generó atención debido a que se trataba de un adeudo prolongado y de una situación legal que, hasta ese momento, no había tenido una resolución definitiva.

De acuerdo con información obtenida a través de un amigo cercano al exjugador, el panorama legal podría complicarse. Laura García, su exesposa y madre de su primer hijo, decidió reactivar el juicio que mantenía en su contra, con la intención de que se dé seguimiento al proceso y se haga cumplir la obligación alimentaria correspondiente..

No te pierdas: Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia: “Casi me muero”, dice la actriz de Teresa