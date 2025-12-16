¡Laura Vignatti se vuelve a encontrar a su agresor!: “Me lo encontré... Tenía miedo, pero no bajé la guardia”

Laura Vignatti volvió a ver a su expareja Salvador ‘N’, a quien hace 2 años y medio denunció a través de sus redes sociales por presunta violencia física, psicológica y por supuestamente haberla privado de su libertad.

La actriz nos relató: “Me lo encontré un día, en un restaurante, y me echó a 3 guardias de seguridad que me rodearon como si fuera una delincuente. Llamé a mi abogado y a la policía. Sí tenía miedo, pero no bajé la guardia. Me puse fuerte e hice así con la mano, de: ‘¿Qué hacen?, quítense’. Me salí y cuando llegó la policía ellos se estaban yendo”.

No te pierdas: Laura Vignatti revela a TVNotas los golpes que sufrió por parte de su expareja, a quien demandó

Escalofriante reencuentro de Laura Vignatti con su agresor en un restaurante. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Laura Vignatti y su expareja Salvador ‘N’?

El 29 de mayo de 2023, a través de su cuenta de Instagram, Laura Vignatti denunció a su presunto agresor. Fue a finales de diciembre de 2022 cuando logró huir de quien fue su pareja y cinco meses después decidió levantar la voz. La actriz argentina nos contó sobre la terrible pesadilla que vivió al lado de su expareja, y cómo se ha ido reconstruyendo y las secuelas emocionales que aún carga: “Sigo en terapia psicológica. Todavía con una terapeuta y con una psiquiatra, y medicada por el tema de la depresión”.

De acuerdo con lo que Laura Vignatti nos relató, al poco tiempo de salir con él, se percató del tipo de persona que era: “Lo conocí y a las 4 semanas me di cuenta de muchas cosas. Fue cuando me quise escapar, no llevaba mucho tiempo con él. Empezó la agresión física, sexual, psicológica y la privación de mi libertad”.

Era tal su fuerza física, que no podía defenderse: “Me sacó de mi departamento y no tenía otra opción más que hacer caso a lo que decía. Ya ni intentaba defenderme de sus agresiones. Era muy fuerte. Aparte mide 2 metros. Nada más lloraba y pedía por favor que dejara de golpearme”.

No te pierdas: Laura Vignatti vio su fama apagarse tras el infierno que vivió con su ex: “Me alejó de todo... por mi bien”

Laura Vignatti vivió un momento de miedo y furia al ver a su agresor en público. / Fotos: Alejandro Isunza/IG/@lauravignatti

¿Qué motivó a Laura Vignatti a denunciar a Salvador ‘N’?

La actriz Laura Vignatti se encontraba grabando la telenovela Mi secreto cuando ocurrieron los hechos y se desapareció. Le costó mucho trabajo poder denunciarlo: “Tenía mucho miedo. Me amenazaba y me decía cosas muy feas: Que me iba a cortar un brazo, que a mi psicóloga le iba a sacar los ojos y que le iba a cortar la lengua a no sé quién”.

Lo que la motivó a denunciarlo fue que al hacerlo público ayudaría a más mujeres para que no les ocurriera esto: “Cuando fui a la Fiscalía a hablar, me enteré de que tenía como 8 o 9 denuncias previas a la mía. Yo pensé que era la única que había pasado por esto y era algo que llevaba haciendo durante 20 años. La primera carpeta abierta la tenía a los 16 años por violación, la segunda por agresión, por violencia y demás cosas. Me quedé en shock. Sabía que si no decía nada, iba a seguir así toda la vida. Tiene otras 3 o 4 denuncias penales más”.

Se supo que en mayo de este año, Salvador ‘N’ fue detenido por la denuncia de otra expareja, pero trascendió que lo liberaron en septiembre pasado.

Tras lo que vivió, Laura Vignatti se fue de México para recuperarse y volver a ser ella misma. Fue en 2024 cuando regresó a trabajar en la telenovela Fugitivas y en El extraño retorno de Diana Salazar: “Me costó muchísimo hacer esa serie. Era como volver a empezar. Tenía mucha inseguridad. Después, estuve en La jefa, con Telemundo. Hice una villana. Fue la primera oportunidad que me dieron después de todo lo que me pasó”.

En este momento no tiene trabajo. “Desearía que pronto salga algo, porque lo necesito. Lo que viví me dejó mucha madurez, aprendizaje y entendimiento en muchas cosas. Fue un descubrimiento, un despertar para mí. Sacó muchas cosas buenas dentro de todo lo malo que fue”.

No te pierdas: Jessica Coch confesó que se peleó a gritos con Laura Vignatti

En La jefa (2025), de Telemundio, dio vida a la villa “Luisa”. Aquí está junto a Fabiola Guajardo, Sachi Tamashiro y Verónica Merchant. / Fotos: Alejandro Isunza/IG/@lauravignatti

¿Laura Vignatti ya perdonó a Salvador ‘N’?

Ante la pregunta de si perdonó a su presunto agresor, la actriz declaró: “Entendí que es una persona que no va a cambiar nunca, ni su familia, que siempre lo ha protegido. Que Dios lo ayude. También tiene denuncias de hombres”.

Ahora, a Laura Vignatti le cuesta mucho trabajo relacionarse con los hombres y con las personas en general: “No quería salir de mi casa, ni hablar con nadie. De hecho, ahora tengo un rollo de que me siento mejor en mi casa, es algo raro”. Aunque ha avanzado, sigue con sus terapias psicológicas: “La doctora está impresionada de cómo salí adelante en tan poco tiempo de todo lo que me pasó, porque ambas me vieron desde el inicio golpeada. Incluso él intentó sobornar a mi psicóloga para que no lo denunciara. Pero siempre fue una reina y fue la que me sacó del hoyo. Me ayudó muchísimo”.

Nos compartió que solía ver por los demás y se dejaba a ella al último, lo cual ya ha cambiado. Hace poco estuvo en un retiro donde renovó sus votos con su propia persona. “Me casé conmigo misma (ríe). Se trataba de quererte a ti, protegerte, valorarte y mirar primero por ti. Trabajé mucho tiempo en mí para reconstruirme”.

Manda un mensaje a todas las mujeres que, así como ella, han vivido o sufren violencia de género: “Que lo hablen y puedan salir de ahí, porque entra mucho miedo, muchas dudas de que se entere él que lo estás contando, pero tienes que encontrar a la persona correcta para pedir ayuda y que te pueda sacar. Sí se puede salir y al final todo lo que te pasa te hace más fuerte”.

No te pierdas: Actriz de Televisa denuncia en redes que fue encerrada y golpeada; estuvo desaparecida 5 meses

Laura Vignatti relató a TVNotas el momento en que volvió a cruzarse con su agresor y cómo reaccionó. / Fotos: Alejandro Isunza/IG/@lauravignatti

¿Quién es Laura Vignatti?

Es originaria de Argentina. En 2012 debutó en la televisión mexicana en la telenovela Qué bonito amor, de Salvador Mejía.

Ha actuado en melodramas como Sueño de amor (2016), Mi marido tiene familia

También la hemos visto en cine y obras de teatro.

No te pierdas: Niurka asegura que Laura Vignatti y Juan Osorio están juntos

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.