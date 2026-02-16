¿Samadhi Zendejas está distanciada de su hermano? Adriano hace contundente revelación sobre su relación

La relación entre Samadhi Zendejas y su hermano Adriano Zendejas se ha convertido en tema de conversación en redes sociales luego de que él confirmara públicamente que llevan un año sin hablarse. Fue el propio Adriano quien decidió aclarar la situación en una entrevista que rápidamente se viralizó. El también streamer, respondió de manera directa a quienes le preguntaban por su hermana, la actriz Samadhi Zendejas. Sus declaraciones confirmaron que la comunicación entre ambos se encuentra interrumpida desde hace aproximadamente un año.

Adriano Zendejas, hermano de Samadhi Zendejas confiesa experiencia de acoso con un productor. / Redes sociales

¿Qué dijo Adriano Zendejas sobre el distanciamiento con su hermana Samadhi Zendejas?

La revelación se dio en una entrevista realizada por la influencer Fer Ariella. En ese espacio, Adriano Zendejas habló sobre distintos momentos de su vida personal, incluyendo episodios difíciles de su infancia. Al abordar el tema de su hermana, su voz se quebró y reconoció que la situación ha sido compleja para él.

Explicó que cuando decidió emprender su propio proyecto digital y percibió que no contaba con el respaldo de Samadhi, experimentó una sensación de soledad.

“Cuando yo intento hacer mi propio proyecto y que mi hermana me dio la espalda, yo dije ‘estoy solo’” Adriano Zendejas

También señaló que, pese a la ruptura en la comunicación, la experiencia lo llevó a enfocarse en sus metas personales. En sus declaraciones mencionó que la situación lo impulsó a fortalecer su determinación profesional.

El fragmento de la entrevista comenzó a circular ampliamente en TikTok, generando múltiples reacciones entre usuarios que durante años siguieron de cerca la dinámica familiar de los hermanos Zendejas.

Adriano Zendejas / Redes sociales

¿Por qué Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas dejaron de hablarse?

Durante la charla difundida en TikTok, Adriano Zendejas explicó que la falta de comunicación no fue circunstancial, sino una decisión tomada por la actriz. Según relató, el conflicto estaría relacionado con el tipo de contenido que él realiza en plataformas digitales.

En sus palabras, Samadhi le habría expresado su desacuerdo con el material que comparte como streamer.

“Mi hermana me decía ‘qué asco tu contenido’… Mi hermana no me habla desde hace un año… me decía ‘¿qué es eso?’ y me dejó de hablar” Adriano Zendejas

Durante años, ambos proyectaron una relación cercana. Era común verlos juntos en alfombras rojas, en eventos del medio artístico y en publicaciones familiares. Sin embargo, la ausencia de apariciones conjuntas comenzó a generar especulaciones entre sus seguidores, quienes finalmente obtuvieron una respuesta directa por parte de Adriano.

¿Samadhi Zendejas ha respondido a las declaraciones de su hermano Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu?

Hasta ahora, Samadhi Zendejas no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. En sus redes sociales mantiene una actividad constante relacionada con sus proyectos profesionales y publicaciones personales, sin referencias al distanciamiento.

La actriz ha centrado su comunicación en promociones, sesiones fotográficas y contenidos vinculados a su carrera. Su silencio ha generado interés entre seguidores que esperan conocer su postura respecto a lo dicho por Adriano.

Por ahora, la única versión pública es la del actor y streamer. No existe información adicional sobre si han intentado retomar la comunicación o si el distanciamiento continúa en los mismos términos.

