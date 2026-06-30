Muere un actor de Harry Potter e Indiana Jones, su fallecimiento se escondió por 10 días: ¿Por qué?

A dos años de la muerte de la actriz de Harry Potter que dio vida a la “Profa. McGonagall” , un nuevo fallecimiento golpea al elenco de la exitosa saga.

El mundo del cine y la televisión despide a una leyenda, reconocido por su participación en diferentes películas como Harry Potter e Indian Jones, murió a los 82 años, terminando así con una larga trayectoria de más de seis décadas. ¿Quién era?

Muere actor de Harry Potter e Indiana Jones / IMBD

¿Qué actor de Harry Potter murió recientemente?

Este 30 de junio trascendió que el famoso actor británico, Michael Byrne, murió a los 82 años, un rostro familiar para los fanáticos del cine, ya que se contabiliza que trabajó en al menos 70 películas.

La noticia ha sorprendido en redes sociales, pues se confirmó que el intérprete falleció desde el 20 de junio, por lo que su noticia no había salido a la luz.

Aunque no fue una estrella mediática, Michael Byrne logró construir una carrera sólida en teatro, cine y televisión, participando en producciones que son recordadas por fanáticos de la industria.

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Muere el actor Michael Byrne, recordado por Harry Potter / Redes sociales

¿De qué murió el actor famoso actor de Harry Potter, Michael Byrne?

Al momento de esta nota, no se ha dado a conocer la causa de su muerte , por lo que no existe información oficial sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Cabe señalar que la muerte de Michael Byrne no fue dada a conocer por su familia o algún mánager, de hecho, se retomó del obituario publicado por The Guardian y de medios que abordaron esa información.

Se espera que en próximos días algún representante de la familia pueda revelar detalles adicionales de este trágico suceso, sobre todo porque en redes sociales han comenzado varias especulaciones al respecto.

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¿De qué murió Michael Byrne?

¿Cuál fue la trayectoria de Michael Byrne en cine y televisión?

La carrera de Michael Byrne comenzó en 1963 al integrarse a la compañía del National Theatre, fundada por el legendario Laurence Olivier en el histórico teatro Old Vic, un escenario que impulsó a numerosas figuras del teatro inglés.

En televisión británica también tuvo varios papeles importantes gracias a su participación en diversas series, entre ellas; la popular Coronation street, una de las producciones más antiguas y exitosas del Reino Unido.

Con el paso del tiempo, su trayectoria dio un salto importante directo al cine. Byrne participó en diversos proyectos como:



El águila ha aterrizado,

Un puente demasiado lejos,

Comando 10 de Navarone,

Los perros de la guerra,

Escarlata y negro

Indiana Jones y la última cruzada,

Corazón valiente,

El mañana nunca muere,

Pandillas de Nueva York y,

y, Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1.

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