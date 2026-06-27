Muere a los 24 años deportista y campeona mundial en 2025, luego de ser atropellada: ¡Tenía una medalla de oro!

A casi un año de la muerte de Laura Dahlmeier, bicampeona olímpica, una nueva tragedia envuelve al deporte y a los seguidores de su trayectoria.

La comunidad deportiva internacional se encuentra de luto tras la muerte de una campeona mundial, de apenas 24 años, quien falleció en un trágico accidente vial en su país natal. Te contamos de quién se trata.

¿Quién fue la campeona olímpica que murió atropellada? / Canva

¿Qué campeona mundial murió tras ser atropellada recientemente?

Se trata de la arquera eslovaca Denisa Baránková, campeona de los Juegos Mundiales 2025 en tiro con arco, quien falleció a los 24 años luego de ser atropellada en un trágico accidente vial en Eslovaquia.

La noticia fue confirmada por la Asociación de Tiro con Arco de Eslovaquia mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde se expresó el profundo pesar por la pérdida de una de sus máximas figuras emergentes:

Con profundo pesar, recibimos la impactante información de que Denisa Hurban Baránková falleció en la noche del domingo al lunes a la edad de 24 años, convirtiéndose en víctima de circunstancias trágicas. Asociación de Tiro con Arco de Eslovaquia

La noticia, tras ser confirmada, causó una ola de comentarios que combinaban sorpresa, tristeza y admiración en una joven que tenía una gran carrera por delante.

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La campeona mundial, Denisa Baránková, murió atropellada / Redes sociales

¿Cómo fue atropellada la campeona mundial Denisa Baránková?

De acuerdo con reportes locales, el accidente ocurrió en el distrito de Petržalka, en Bratislava, Eslovaquia, cuando un conductor perdió el control de su vehículo en un área residencial.

Según el portavoz de la policía regional, Michal Szeiff, el automovilista no habría prestado la debida atención al volante por razones aún bajo investigación.

El vehículo primero impactó contra un automóvil estacionado y posteriormente se desvió hacia una zona de césped, donde atropelló a dos personas:

Mientras conducía en el estacionamiento frente a un edificio residencial, el conductor no prestó suficiente atención al volante por razones aún desconocidas, lo que provocó que chocara contra un vehículo estacionado. Luego se desvió hacia una zona de césped, donde atropelló a dos personas. Michal Szeiff, portavoz de la policía de Bratislava

Entre las víctimas se encontraba la joven deportista, quien sufrió heridas de extrema gravedad. Denisa Baránková fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario de Bratislava, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, los especialistas no lograron salvarle la vida.

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Denisa Baránková, arquera eslovaca, murió atropellada / Redes sociales

¿Quién era Denisa Baránková la arquera eslovaca que murió atropellada

Denisa Baránková se especializó en tiro con arco, reconocida por convertirse en una de las figuras más prometedoras de esta disciplina en Europa durante la década de 2020.

A lo largo de su carrera se especializó en la modalidad de arco recurvo, la categoría olímpica de este deporte. Su crecimiento deportivo la llevó a participar en diversos campeonatos europeos y mundiales.

Denisa era considerada una de las grandes promesas del tiro con arco europeo, pues recientemente se había hecho conocida gracias a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, así como su título en los Juegos Mundiales de 2025, competencia que la coronó con la medalla de oro.

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