Actriz de “La oficina” es diagnosticada con cáncer, está en fase terminal: “Estoy intentando vivir”

Una querida actriz de La oficina reveló recientemente que pasa por un complicado momento de salud, el cual, ya no tiene cura. Tras esto, fans y seguidores de la serie han compartido mensajes de apoyo a la intérprete. Te contamos de quién se trata.

Actriz de The office diagnosticado con enfermedad terminal / X

¿Quién es la actriz de La oficina que fue diagnosticada con enfermedad terminal?

La actriz británica Lucy Davis, reconocida por interpretar a Dawn Tinsley en la versión original de La oficina (Reino Unido), sorprendió a sus seguidores al revelar que enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 4.

La intérprete, de 53 años, decidió hablar públicamente sobre su estado de salud después de mantenerlo en privado durante aproximadamente un año y medio:

El bulto inicial que sentí no era realmente un ‘bulto’, sino más bien una especie de zona dura. Muy pequeña. Casi no me molesté en revisarla. (...) No ignoren nada; háganse revisar todo. La actriz Dawn Tinsley

La actriz compartió la noticia mediante una publicación en redes sociales, en la que también aprovechó para enviar un mensaje de prevención a otras mujeres y contar cómo detectó inicialmente que algo no estaba bien.

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Lucy Davis, actriz de La oficina / Redes sociales

¿Cómo enfrenta la actriz de La oficina, Lucy Davis, el cáncer en etapa 4 que padece?

Lucy Davis explicó que la enfermedad avanzó hasta extenderse a sus huesos, específicamente a la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. De acuerdo con sus propias palabras, los médicos consideran que el cáncer es incurable:

Ha hecho metástasis en mis huesos. Específicamente, en mi columna, cadera derecha y costillas. El cáncer es incurable y es demasiado tarde para la quimioterapia. Lucy Davis

A pesar de la gravedad de su situación, Lucy Davis aseguró que intenta afrontar esta etapa de su vida con tranquilidad y, especialmente, con sentido del humor. La actriz explicó que ha pedido a sus amigos y familiares que continúen tratándola como siempre y hasta ganas de seguir trabajando tiene:

Ahora mismo, estoy intentando vivir lo que pueda quedar de mi vida de la forma más divertida posible. (...) Todavía me gustaría seguir trabajando. Soy perfectamente capaz de hacerlo, y actuar es una de las mayores alegrías de mi vida. Lucy Davis

Colegas y amigos del ámbito le dedicaron varios mensajes de apoyo, esperando que pueda continuar con su vida y que la enfermedad no avance tan rápido.

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¿Cuál es la trayectoria de Lucy Davis, actriz de La oficina?

Lucy Davis se hizo famosa gracias a su papel como Dawn Tinsley en La oficina, la exitosa comedia británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant. La producción se transmitió entre 2001 y 2003.

Después de La oficina, Davis amplió su carrera con participaciones en cine y televisión. Formó parte de Shaun of the Dead, Wonder woman y en la serie El mundo oculto de Sabrina.

Entre sus trabajos más recientes destaca su participación como Eva en The Villains of Valley View, producción de Disney Channel emitida entre 2022 y 2023.

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