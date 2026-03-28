Fernando Bonilla, protagonista de La oficina, fue víctima de un intento de secuestro, ¡lo balearon! VIDEO
Fernando Bonilla, protagonista de la serie 'La oficina', vivió momentos de terror tras estar a punto de ser privado de su libertad luego de ir a la escuela por su hijo. ¿Cuál es su estado de salud?
En medio del éxito que vive Fernando Bonilla por el estreno de la serie mexicana ‘La oficina’, el actor encendió las alarmas tras revelar que estuvo en peligro, ya que sufrió un intento de secuestro ‘express’. Eso no es todo, también lo hirieron, ¿de gravedad?, ¿qué le pasó? Aquí te contamos los detalles.
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¿Cuál es el reparto de la serie mexicana ‘La oficina’ y cuándo se estrenó?
El pasado 13 de marzo del 2026 se estrenó la versión mexicana de ‘La oficina’ por medio de Prime Video. Dicho proyecto fue producido por Gaz Alazraki y Marcos Bucay y consta de ocho capítulos. La serie narra la vida laboral en ‘Jabones olimpo’, una empresa familiar ubicada en Aguascalientes, la cual es dirigida por ‘Jerónimo Ponce III’.
Elenco y personajes:
- Fernando Bonilla — Jerónimo Ponce III
- Edgar Villa ‘Villita’ — Aniv Rubio
- Fabrizio Santini — Memo Guerrero
- Elena del Río — Sofi Campos
- Alexa Zuart — Mine Romero
- Alejandra Ley — Abi Delgado
- Armando Espitia — Qwerty
- Areli González — Ángeles Leyva
- Juan Carlos Medellín — Lucio Galván
- aola Flores — Betty Benítez
- Guillermo Quintanilla — Don Abel
- Rodrigo Suárez — Giancarlo
- Quetzalli Cortés — Mondra
- Arturo Vinales — Cañedo
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¿Qué dijo Fernando Bonilla sobre el intento de secuestro que sufrió?
En medio del revuelo que causó el estreno de la serie mexicana ‘La oficina’, revivieron una entrevista del Canal Nacional con Fer Rivera, en la que Fernando Bonilla, también hijo del fallecido Héctor Bonilla, relató que vivió momentos de terror luego de que lo intentaron privar de su libertad.
En plena plática, el actor reveló que tuvo que tatuarse el brazo después de que le dieron un tiro. En ese momento, la entrevistadora le cuestionó por qué sufrió esta agresión. Ante eso, Bonilla confesó cómo sufrió un intento de secuestro ‘express’ cuando fue a recoger a su hijo de la escuela.
“Me dieron un balazo… Fui por mi hijo a la escuela; creo que fue un intento de secuestro ‘express’. Yo estaba en la pen… Fue muy cagado porque… Eran tres, venía del cine, venía de ver ‘Presunto culpable’. Estaba con los cristales abajo, escuchando música… En ese momento me abordaron”.
Fernando detalló que él se mostró muy tranquilo ante la situación. Incluso, les mencionó a los delincuentes que se llevaran su carro. Sin embargo, ellos se negaron y le exigieron que se pasara al asiento trasero del automóvil.
“Me dijeron: ‘No, pásate para atrás, pásate para atrás’. Además, yo tenía producción de una obra de teatro, entonces, les dije: ‘No, güey, no quepo’”, añadió.
Ante su negativa, Bonilla dijo que los sujetos lo golpearon y él no se quedó con las manos cruzadas, ya que, según contó, con la adrenalina también lanzó un puñetazo, lo que derivó a un “jaloneo”.
¿Cuál es el estado de salud de Fernando Bonilla tras recibir un disparo?
Fernando Bonilla no dio más detalles sobre si fue al hospital de emergencia o cómo fue su recuperación tras ser baleado. Sin embargo, dejó claro que, tras ese desafortunado episodio, “se siente bien” y puntualizó que “fue hace mucho”. Aunque no dio a conocer la fecha específica.
Como era natural, usuarios en redes sociales no tardaron en externar su postura. La mayoría se preocupó por el actor, así como señalaron que es una historia “muy fuerte”.
- “Qué fuerte historia”,
- “No ma, justo saliendo de ‘Presunto culpable’, literalmente la película hizo más polémica en su momento”,
- “En esos momentos, lo único que piensas es que no te hagan daño, te expusiste mucho”,
- “Lo siento, suena horrible”,
Así lo contó Fernando Bonilla:
@canal_nacional A Fernando Bonilla lo intentaron secuestrar después de ver Presunto Culpable #laoficina #theofficemexico #primevideo #dientedeoro ♬ sonido original - Canal Nacional con Fer Rivera
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¿Quién es Fernando Bonilla, protagonista de la serie ‘La oficina’?
Fernando Bonilla es un actor, comediante y director mexicano con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión. Es conocido por su estilo de comedia inteligente y su capacidad para moverse entre el humor y el drama.
Es hijo del reconocido actor Héctor Bonilla y Sofía Álvarez, lo que lo acercó desde joven al mundo artístico, aunque ha construido una carrera propia con identidad muy marcada. Es conocido principalmente por su personaje ‘el Diente de oro’.
Algunos de los proyectos en los que ha participado son:
- ‘La oficina’
- ‘Las muertas’
- ‘Technoboys’
- ‘LOL: México’ (ganador de la séptima temporada)
- ‘Comedy Central duelo de comediantes S2'
- Entre otros.
Actualmente, Fernando Bonilla es el director de la obra ‘Piedras en sus bolsillos’, la cual se estrenó en el foro Lucerna. Esta puesta en escena es protagonizada por Juan Carlos Medellín y Alex Gesso. Además, anunció la gira de su show de stand-up ‘Corte de caja’.