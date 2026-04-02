Fernando Bonilla revela su casting viral para “La oficina” y desata reacciones en redes sociales ¿Fue el peor?

El nombre de Fernando Bonilla se colocó en tendencia luego de que compartiera en redes sociales el video de su casting para la serie La oficina, producción que, a tres semanas de su estreno en Prime Video, se ha convertido en uno de los títulos más comentados del momento. El clip, publicado en TikTok, superó los 5 millones de reproducciones y acumuló más de 766 mil “Me gusta”, generando conversación entre usuarios.

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Fernando Bonilla, de La oficina, / Redes sociales

¿Quién es Fernando Bonilla y cuál es su trayectoria?

Fernando Bonilla es un actor, comediante y escritor mexicano de 41 años, con trayectoria en teatro, cine y televisión. Es hijo del primer actor Héctor Bonilla, y ha desarrollado una carrera propia dentro del entretenimiento.

Además de su participación en La oficina, ha trabajado en proyectos de stand up y escritura de guiones. Su estilo se caracteriza por el uso del humor, la ironía y la observación de situaciones cotidianas.

A partir de la respuesta del público y la viralización de su casting, el personaje de Jerónimo Ponce III ha comenzado a posicionarse dentro de la conversación digital.

La difusión del video también ha contribuido a ampliar el alcance de la serie, que continúa generando interacción en redes sociales y manteniéndose como uno de los contenidos más vistos en la plataforma de streaming.

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Fernando Bonilla, de La oficina, fue secuestrado / IG: @fdobonilla

¿Cómo fue el casting de Fernando Bonilla para “La oficina” y por qué se volvió viral?

El casting de Fernando Bonilla para La oficina se volvió viral luego de que el propio actor compartiera el video en su cuenta de TikTok, donde acumuló más de 5 millones de reproducciones y más de 766 mil “Me gusta” en pocos días.

Uno de los factores que impulsó su difusión fue la forma en que Bonilla construyó al personaje desde la audición. En el clip, inicia con un tono serio y, conforme avanza, incorpora pausas incómodas, miradas directas a cámara y cambios de ritmo que reflejan el estilo de humor de la serie. Este contraste llamó la atención de los usuarios, quienes comenzaron a compartir el video.

Otro elemento clave fue el uso de la improvisación. Durante el casting, el actor desarrolló una escena basada en el entorno laboral de “Jabones Olimpo”, lo que permitió observar cómo se construyó el personaje desde cero. Sobre este proceso, el propio Bonilla explicó: “parte del ejercicio consistía en improvisar sobre lo que significa trabajar en ‘Jabones Olimpo’”.

Las reacciones en redes sociales también contribuyeron a amplificar su alcance. Entre los comentarios que acompañan la publicación se leen frases como:



“Desde el casting me incomodé, fuiste perfecto para el personaje” y

“Se nota que sí tienes la esencia… que requiere semejante personaje”, lo que impulsó aún más la interacción y posicionó el video dentro de las tendencias.

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¿Qué es “La oficina” y de qué trata la serie?

La oficina es una serie de comedia laboral disponible en Prime Video que adapta el formato de falso documental (mockumentary), en el que los personajes interactúan con la cámara mientras se desarrolla la historia. La producción sigue el día a día de los empleados de “Jabones Olimpo”, una empresa ficticia donde las dinámicas laborales se convierten en el eje principal del humor.

La narrativa se construye a partir de situaciones cotidianas dentro de la oficina, como reuniones, conflictos internos y relaciones entre compañeros, que escalan hacia momentos incómodos y absurdos. Este estilo permite que los personajes rompan la cuarta pared y hablen directamente al espectador, recurso que forma parte central del formato.

El proyecto retoma elementos característicos de versiones internacionales del mismo concepto, manteniendo el enfoque en la interacción entre empleados y superiores dentro de un ambiente corporativo. En este contexto, el personaje de Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, ocupa el rol de jefe, lo que detona gran parte de las situaciones que se desarrollan en la trama.

Desde su estreno, la serie se ha colocado entre los contenidos más vistos de la plataforma, generando conversación en redes sociales por su estilo de comedia y su adaptación al contexto mexicano.

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