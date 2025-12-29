Malcolm el de en medio regresa: revelan tráiler oficial y fecha de estreno en México de la nueva temporada

La mañana de este lunes, la plataforma Hulu sorprendió a los seguidores de Malcolm el de en medio al revelar el primer tráiler oficial y la fecha de estreno de su esperada continuación titulada Malcolm in the middle: Life’s Still Unfair. El anuncio marcó el regreso de una de las comedias más recordadas de la televisión, ahora en formato de miniserie, lo que de inmediato generó expectativa entre el público que creció con la producción original.

La nostalgia se apoderó de las redes sociales cuando Frankie Muniz compartió esta imagen del reencuentro con sus hermanos ficticios de Malcolm el de enmedio. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo se estrena Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair en Latinoamérica?

Según lo revelado por Hulu junto con el primer avance, Malcolm in the middle: Life’s Still Unfair llegará a Latinoamérica el próximo 10 de abril de 2026 mediante la plataforma de streaming Disney Plus. Hasta el momento, esta es la única fecha confirmada para la región.

Aunque el estreno ya está programado, aún no se ha dado a conocer si la miniserie estará disponible en México con el elenco original de doblaje al español latino, un elemento que fue clave en el éxito de la serie durante sus transmisiones televisivas. La plataforma no ha emitido información adicional sobre este punto, por lo que se espera que haya actualizaciones conforme se acerque la fecha de lanzamiento.

La miniserie se desarrollará 20 años después de los hechos que marcaron el cierre de Malcolm el de en medio, lo que permitirá conocer el presente de los personajes y el rumbo que tomaron sus vidas tras el final de la historia original.

Malcolm el de en medio / Captura de pantalla

¿Qué actores regresan en la nueva serie de Malcolm el de en medio?

El primer tráiler confirmó el regreso de la mayoría del elenco principal que dio vida a la familia Wilkerson. Frankie Muniz retomará su papel como Malcolm, mientras que Christopher Masterson volverá como Francis y Justin Berfield como Reese. A ellos se suman Bryan Cranston como Hal y Jane Kaczmarek como Lois, quienes nuevamente encabezan la dinámica familiar.

La única ausencia confirmada es la de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey en la serie original. En su lugar, el actor Caleb Ellsworth-Clark se integrará al elenco para dar vida a este personaje en la nueva etapa de la historia.

El avance también deja ver el regreso de algunos personajes secundarios cercanos a la familia, además de la incorporación de nuevos integrantes, entre ellos la hija de Malcolm, lo que amplía el universo narrativo de la serie y da continuidad generacional a la historia.

Malcolm el de enmedio / Captura de pantalla

¿De qué trata Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair?

La miniserie se centrará en el reencuentro de la familia Wilkerson con motivo del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois. A partir de esta celebración, la historia retomará el estilo narrativo característico de la serie original, con situaciones cotidianas marcadas por el caos familiar y el humor que distinguió al programa.

El tráiler muestra que Life’s Still Unfair conservará la estructura cómica que convirtió a Malcolm el de en medio en un referente de la televisión, incluyendo referencias directas a episodios y momentos emblemáticos de la producción original. Asimismo, se observa que Malcolm continúa rompiendo la cuarta pared, recurso narrativo que fue una de las señas de identidad de la serie.

Aunque la trama se desarrolla años después, la miniserie plantea un reencuentro familiar que permite explorar cómo han cambiado los personajes con el paso del tiempo, manteniendo el tono que caracterizó a la historia desde su estreno original en el año 2000.

