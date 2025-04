Frankie Muniz publica foto junto a ‘Hal’ y ‘Lois’ y lo dice todo, ¿'Malcolm el de en medio’ se cancela?

Tras el anuncio del regreso de ‘Malcolm el de en medio’ con nuevos capítulos para este 2025, todo mundo ha estado pendiente de nuevas actualizaciones.

El fin de semana pasado, Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm el de en medio’, llegó a México para una convención en Hermosillo, Sonora. El actor causó revuelo y se mostró contento con el caluroso recibimiento de sus fans que esperan con ansias el regreso de la serie.

Sin embargo, un día después encendió las alarmas en redes. El protagonista de ‘Malcolm el de en medio’ publicó un mensaje hablando de que su salud mental no pasa por un buen momento:

''Mental y emocionalmente, puede que esté en un punto muy bajo. Solo quería decirlo en voz alta’’.

Algunos seguidores del actor interpretaron que su publicación podría indicar que los nuevos capítulos de ‘Malcolm el de en medio’ serían cancelados; otros dijeron que probablemente estaba triste porque en 2017 declaró que tiene pocos recuerdos de su experiencia al grabar la serie durante su infancia.

Frankie Muniz preocupa a fans por estado emocional y mental. ¿Se cancela ‘Malcolm el de en medio? / Captura de pantalla de X: @frankiemuniz

Malcolm reaparece con sus padres ‘Hal’ y ‘Lois': ¿'Malcolm el de en medio’ se cancela?

Para sorpresa de todos, Frankie Muniz volvió a sacudir las redes, pero esta vez tranquilizó a los seguidores de ‘Malcolm’, pues reapareció junto a nada más y nada menos que sus padres en la ficción.

El también piloto de carreras compartió una foto en ‘X’ en la que posa con Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes interpretan a ‘Hal’ y a ‘Lois’ en ‘Malcolm el de en medio’.

La imagen fue acompañada del mensaje: ''Siempre es bueno tener a papá y mamá cerca’’, lo que tranquilizó a sus seguidores pues dejaría ver que ¡Malcolm el de en medio NO se cancela!

Algunos internautas señalaron que probablemente la imagen fue captada, precisamente, durante la grabación de los nuevos capítulos de la serie, pues los padres de ‘Malcolm’ aparecen con atuendos similares a los que usaban en la serie original.

Frankie Muniz reaparece junto a sus padres en ‘Malcolm el de en medio’ / Captura de pantalla de X: @frankiemuniz

¿Qué actores regresan a ‘Malcolm el de en Medio’ en 2025 y cuándo se estrenan los nuevos capítulos?

Hasta el momento se sabe que casi todo el elenco original de la familia de ‘Malcolm el de en medio’ aparecerá en los nuevos capítulos. Los primeros en confirmar su participación, junto al anuncio oficial del regreso de la serie, fueron Frankie, Bryan y Jane. En los meses siguientes los hermanos de Malcolm interpretados por Justin Berfield y Christopher Materson también confirmaron su participación.

Mucha gente se pregunta qué pasará con Dewey, pues Erik Per Sullivan, actor que lo interpretaba, no volverá. Sin embargo, la serie ya tiene su reemplazo y será el actor Caleb Ellsworth-Clark, quien guarda un gran parecido con el personaje y según el propio Frankie Muniz, no se notará que es otro actor.

Aún no se sabe cuándo se estrenarán los nuevos episodios, pero es probable que no tarden en llegar, pues sólo serán cuatro capítulos en los que se verá a la familia Wilkerson de vuelta.

