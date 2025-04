Frankie Muniz enciende alarmas: ¿Se cancela Malcolm el de en medio? Revela estar mal emocional y mentalmente

El pasado fin de semana Frankie Muniz, de ‘Malcolm el de en medio’, llegó a México para compartir un momento con fans en una importante convención. Fue acogido por los asistentes con mucho cariño y emoción.

Frankie Muniz se convirtió en un personaje entrañable para el público por su papel como Malcolm en la serie ‘Malcolm el de en medio’, una comedia que se estrenó a principios de la década de los 2000 y que todavía hoy es muy recordada y vista, especialmente en México. Por ello, en su visita a nuestro país, el actor se refirió a la audiencia mexicana como el ''fan número uno’’ del programa.

Por el gran éxito que sigue teniendo a pesar del paso del tiempo, la comedia estadounidense tendrá nuevos episodios este 2025. Sin embargo, una reciente declaración del su actor principal encendió las alarmas, ¿se cancelan los nuevos episodios de ‘Malcolm el de en medio’?

¿Frankie Muniz deprimido por ‘Malcolm’?

A través de su cuenta de ‘X’, Frankie Muniz hizo una publicación en la que confesó que emocional y mentalmente está en un punto bajo y sólo quería ''decirlo en voz alta’.

Los comentarios no se hicieron esperar. La mayoría de la gente expresó su preocupación al mismo tiempo que intentaron animar al actor: ''Aceptarlo es el primer paso para arreglarlo’’, ''Ánimo, amigo, a mucha gente le importa’’, ''Lamento oír eso, Frankie. No estás solo, mucha gente te quiere y desea lo mejor para ti’’, comentaron.

Sin embargo, otros pensaron que podría tratarse de una consecuencia del regreso de ‘Malcolm’ e incluso comentaron que si era por eso, no tenía que seguir con la serie, pues no se lo debía a nadie:

“Si quieres dejar de interpretar a Malcolm, déjalo, no le debes nada a nadie, ni a ningún fan ni a ningún estudio, por volver a interpretar ese papel, tú decides cómo vivir tu vida”.

Frankie Muniz preocupa a fans por estado emocional y mental. ¿Se cancela ‘Malcolm el de en medio? / Captura de pantalla de X: @frankiemuniz

¿'Malcolm el de en medio’ se cancela?

A pesar de que Frankie confesó no estar al cien por ciento en cuanto a su estado emocional, no comentó nada relacionado a la serie ‘Malcolm el de en medio’. Cabe destacar que posiblemente no esté tan presente en su vida su icónico papel pues en 2017 Frankie Muniz declaró no recordar mucho de su tiempo en ‘Malcolm el de en medio’.

“La gente piensa que mi mejor año sería el que empezó ´Malcolm´ porque me permitió vivir mis sueños. He hecho todo lo que quería hacer, pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso, simplemente no me acuerdo, me pone un poco triste”.

Pese a no tener muchos recuerdos, Frankie Muniz se mostró muy emocionado cuando anunció el regreso ‘Malcolm el de en medio’. Por lo que las grabaciones de los nuevos capítulos de la seria podrían ser un motor que lo ayude a superar sus problemas emocionales.

Actualmente, se sabe que la serie continúa en plena grabación y no ha sido anunciada ninguna cancelación.

