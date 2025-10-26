Los hermanos de ‘Malcolm el de en medio’ protagonizan tierno reencuentro; ¡no lo vas a creer!, FOTO

¡Los hermanos de Malcolm el de en medio están de vuelta y los fans no lo pueden creer! Después de tantos años, los actores que dieron vida a los inolvidables hermanos se reunieron y dejaron a todos con el corazón apachurrado de nostalgia.

Entre risas, anécdotas y miradas cómplices, este inesperado reencuentro se volvió viral, y los seguidores no dejaron de celebrar cada instante de la química que los convirtió en una de las familias más queridas de la televisión.

Malcolm, Reese y Francis juntos otra vez: la química que los convirtió en una familia televisiva inolvidable en Malcolm el de enmedio sigue viva. / Foto: Redes sociales

El reencuentro de los hermanos de Malcolm el de en medio

Frankie Muniz compartió en sus redes sociales una foto donde aparece con Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese), recordándonos por qué amamos a esta familia tan caótica y llena de travesuras.

“Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”, confesó Frankie, mostrando lo mucho que extraña a sus compañeros y lo feliz que está de volver al set de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair.

La publicación se llenó de comentarios nostálgicos de fans que no pueden creer que la serie regrese y que podrán ver nuevamente a Malcolm, Francis y Reese compartiendo aventuras, risas y las travesuras que hicieron de esta familia un verdadero ícono de la televisión.

El clic entre Malcolm, Francis y Reese sigue intacto: los fans celebran el reencuentro de los actores de Malcolm el de enmedio que marcaron su infancia y adolescencia. / Foto: Redes sociales

Dewey, el gran ausente de Malcolm el de enmedio... esa sí es tu familia

Dewey, quizá uno de los personajes más entrañables de Malcolm el de en medio, volverá a las pantallas en la nueva entrega Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, pero esta vez interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, según informó Variety. La noticia sorprendió a los fans, ya que muchos esperaban ver nuevamente a Erik Per Sullivan, quien dio vida al menor de los hermanos en la serie original.

Sin embargo, Erik Per Sullivan decidió alejarse de la actuación hace más de 14 años para enfocarse en sus estudios y su vida personal. Su última aparición en la pantalla grande fue en la película Twelve, y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, lejos de las cámaras y las redes sociales.

Esta decisión confirma que Sullivan no participará en la nueva etapa de la serie, dejando en manos de Caleb Ellsworth-Clark el papel de Dewey, un personaje querido que promete mantener intacta la ternura, la picardía y las travesuras que lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans.

¿Quién dijo que el tiempo cambia todo? Los hermanos de Malcolm el de en medio demuestran que la química y las bromas siguen intactas después de tantos años. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el estreno de la nueva serie de Malcolm el de en medio?

La nueva entrega de la icónica serie, Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, tiene previsto su estreno en diciembre en Disney+.

La serie promete mantener la esencia que hizo a la original un clásico de la televisión, con humor, momentos emotivos y las dinámicas familiares que conquistaron a varias generaciones. Además, el regreso de los personajes, aunque con algunos cambios en el elenco, ha encendido la nostalgia y la emoción entre los fans, quienes esperan ansiosos el regreso de Malcolm, Reese, Francis y los demás integrantes de la familia más caótica y divertida de la televisión.

¿De qué trata la nueva serie de Malcolm el de en medio?

Disney anunció que ordenó la producción de cuatro nuevos capítulos de la popular serie Malcolm el de en medio, bajo la dirección de Linwood Boomer, creador original de la icónica comedia familiar. La nueva entrega promete recuperar la esencia que convirtió a la serie en un clásico, mezclando el humor caótico de la familia con situaciones actuales y llenas de nostalgia.

Según la sinopsis oficial, la historia girará en torno a Malcolm y su hija, quienes se verán atrapados en el típico caos familiar cuando Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek) insistan en su presencia para la celebración del 40 aniversario de bodas de la pareja. Entre discusiones, bromas y momentos tiernos, los fans podrán revivir las dinámicas hilarantes que hicieron de esta familia una de las más queridas de la televisión.

