Muere querido actor de K- dramas a los 68 años, ¡enfrentaba varios problemas de salud!

La noticia de la muerte de Choi Jung-woo ha resonado entre fanáticos de los k-dramas y colegas del medio artístico, que recuerdan su carrera como una de las más sólidas y queridas dentro del panorama audiovisual surcoreano. El actor murió el 27 de mayo a los 68 años, según confirmó su agencia Bless ENT en redes sociales.

¿De qué murió Choi Jung-woo?

Hace poco murió la actriz surcoreana de k-dramas Lee Joo-Sil, ahora la agencia Bless ENT confirmó la muerte del actor surcoreano Choi Jung-woo, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa exacta de su fallecimiento. Sin embargo, medios locales han señalado que el intérprete venía enfrentando diversos problemas de salud desde hace algunos años, aunque nunca dejó que eso interfiriera con su trabajo.

Entre las condiciones que se mencionan se encuentran el glaucoma y episodios de ansiedad, así como ataques de pánico y una etapa de depresión, los cuales podrían haber deteriorado su estado físico y emocional en los últimos tiempos. A pesar de ello, Choi permaneció activo en la actuación y participó recientemente en producciones televisivas.

Su funeral está programado para el jueves 29 de mayo en la sala funeraria del Hospital Woori, en Gimpo, y será sepultado en el cementerio Suwon Yeonhwa.

Muere Choi Jung-woo, célebre actor de k-dramas, a los 68 años / Redes sociales

¿Quién fue Choi Jung Woo?

Nacido el 17 de febrero de 1957, Choi Jung-Woo debutó en el teatro con la obra The Life of an Actor, en 1975. Desde entonces, fue construyendo una carrera que se movía con naturalidad entre las tablas, la pantalla y el doblaje, dejando siempre una impresión profunda gracias a su voz grave, su mirada intensa y su capacidad para dar vida a personajes complejos.

Durante las décadas siguientes, se volvió un rostro habitual en dramas televisivos donde solía encarnar a presidentes, doctores, abogados o padres con autoridad moral. Uno de sus papeles más emblemáticos fue como el doctor Jang Gyu-tae en el drama God’s Quiz, un personaje que combinaba dureza y compasión en dosis perfectas.

¿En qué películas y k-dramas trabajo Choi Jung Woo?

En televisión también lo vimos en k-dramas y series como:



‘Brilliant legacy,

‘Midas’,

‘Master’s sun’,

‘The painter of the wind’,

‘Call it love’ y

‘Who is she!’, su último proyecto.

Su versatilidad lo convertía en una pieza clave del reparto, capaz de sostener escenas con apenas una línea o una mirada.

En el cine, debutó con ‘Two cops’ y participó en películas como:

‘Sympathy for lady vengeance’,

‘The chaser’,

‘Public enemy 2',

‘The witch: Part 1. The subversion’,

‘Smugglers’,

‘The moon’ y

‘Project silence’.

El año pasado se reportó que había superado una parálisis facial, que a su vez derivó en una etapa de depresión. Aun así, Choi Jung-woo continuó trabajando con la misma entrega que lo caracterizó desde joven.

