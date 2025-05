Muere famosa boxeadora de 25 años apenas dos semanas después de su boda; ¡Acusó negligencia!

El mundo del boxeo internacional se ha vestido de luto en días recientes, tras darse a conocer que una reconocida boxeadora perdió la batalla contra el cáncer. La joven deportista tenía toda una vida por delante, pues apenas había cumplido su sueño de casarse y tenía tan sólo 25 años.

Se trata de la boxeadora Georgia O’Connor y padecía cáncer que le fue diagnosticado a inicios de este año. La joven confesó que su diagnóstico llegó tarde debido a negligencia médica.

Georgia O’Connor era una boxeadora británica, nacida el 18 de febrero de 2000 en Inglaterra. / Redes sociales.

¿Quién era Georgia O’Connor, boxeadora que murió dos semanas después de su boda?

Georgia O’Connor es una boxeadora británica, nacida el 18 de febrero de 2000 en Inglaterra. Es una boxeadora profesional y también fue una destacada amateur antes de dar el salto al profesionalismo. Fue parte del equipo nacional británico y ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en Buenos Aires, representando a Gran Bretaña.

Hizo su debut profesional en 2021. Competía en las divisiones de peso wélter o súper wélter. Los médicos del Royal Victoria Infirmary (RVI) de Newcastle tardaron 17 semanas en detectarle el cáncer a la boxeadora, que se quejó de que “desde el principio dije que creía que era cáncer. Pero ningún médico me hizo caso. Ningún médico me tomó en serio. Ni un solo médico me hizo los escáneres o análisis de sangre que pedí mientras lloraba en el suelo de agonía... Son ratas incompetentes absolutas”, refirió con evidente molestia la boxeadora en sus redes sociales.

Georgia O’Connor recibió la noticia de que tenía cáncer a principios de este 2025. / Redes sociales.

¿Cuándo fue diagnosticada con cáncer Georgia O’Connor?

En enero de este año, tras varias revisiones, pruebas y reconocimientos, el equipo médico de la boxeadora le detectó un cáncer muy “raro y agresivo” que calificaron como “incurable”. Al recibir la noticia, la deportista quiso ser trasparente con sus seguidores y trasmitirles su diagnóstico a través de sus redes sociales.

“Tengo lo que la gente considera la peor enfermedad conocida por el hombre, pero todavía soy capaz de sonreír, reír y ser yo misma”, con estas palabras dio la noticia de su diagnostico de cáncer.

Cabe resaltar que la joven denunció que su cáncer no fue diagnosticado a tiempo por negligencia: “Realmente no hay una manera fácil de decir esto, pero tengo cáncer. Ahora que eso está fuera del camino, es hora de exponer a las absolutas RATAS incompetentes que han permitido que esto suceda”, compartió.

“Me engañaron, me dijeron que no era nada, me hicieron sentir como si estuviera exagerando. Se negaron a hacerme una ecografía. Se negaron a investigar. Se negaron a escuchar. Podrían haber hecho algo antes de que llegara a este punto. Pero no lo hicieron. Porque así es el NHS (Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña): un sistema quebrado que falla a jóvenes como yo una y otra vez”, denunció Georgia O’Connor tras su diagnóstico.

Georgia O’Connor siempre mantuvo una actitud positiva pero sabía que el fin era inevitable. / Redes sociales.

Así fue la boda de Georgia O’Connor, dos semanas antes de morir

El pasado 9 de mayo de 2025, la deportista compartió una de las publicaciones más emotivas, del día de su boda. En una fotografía aparecía su mano y la de su pareja unidas sobre un ramo de flores. Algunos de sus seguidores de redes sociales creen que ella y su novio sabían que el final estaba cerca y decidieron cumplir su sueño de formar una familia, al menos por unos días.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Georgia O’Connor”, compartieron desde ‘England Boxing’, la Asociación de Boxeo Amateur de Inglaterra. Su última pelea fue contra Joyce Van Ee en octubre de 2022, a la que ganó.