Maratón de Navidad: las series que todos están viendo y tú no debes perderte; ¡prepárate!

La temporada navideña no solo se vive con luces, regalos y villancicos, sino también frente a la pantalla. Cada año, las plataformas de streaming y la televisión ofrecen una variedad de series y episodios especiales que capturan el espíritu de la Navidad: desde comedias que provocan carcajadas, hasta dramas y fantasías que envuelven al espectador en historias emotivas y mágicas.

Elegir qué ver puede ser todo un desafío, por eso reunimos una selección de series imprescindibles para disfrutar solo, en familia o con amigos durante estas fiestas. Estas son las series que puedes ver.

Episodios navideños de Friends: risas y tradiciones en diciembre

Los fanáticos de la comedia clásica no pueden perderse Friends. Sus episodios navideños muestran las típicas celebraciones en el apartamento de Monica y Chandler, con situaciones cómicas protagonizadas por Ross, Rachel y el resto del grupo.

Esta serie se puede ver en plataformas de streaming como HBO Max y es un referente para las reuniones familiares en diciembre y del Día de Acción de Gracias. Así que no te puedes perder estos capítulos.

Friends es una de las series más populares y favoritas del público. / Foto: Redes sociales

Feliz lo que quieras, comedia familiar navideña en Netflix para maratón de fiestas

Feliz lo que quieras es una serie narra reuniones familiares caóticas llenas de conflictos y momentos entrañables. La serie refleja las dinámicas típicas de las fiestas navideñas y está disponible en Netflix.

“Será gruñón, pero lo único que busca es proteger a su familia. Aunque las buenas intenciones tambalean cuando su hija trae a casa un novio músico para celebrar Navidad”, dice la sinopsis.

Protagonizada por Dennis Quaid, Bridgit Mendler y Brent Morin, esta producción te hará reír a través de situaciones reconocibles para quienes buscan entretenimiento ligero y divertido durante diciembre. No te la pierdas.

Feliz lo que quieras está disponible en Netflix. / Foto: Netflix

Navidad en casa: serie noruega sobre el amor y la presión de las fechas decembrinas

Esta producción noruega aborda la presión que siente su protagonista por encontrar pareja antes de la Navidad, mostrando situaciones cotidianas con humor y ternura. Navidad en casa está disponible en Netflix y es ideal para quienes buscan historias románticas con un toque festivo y realista.

“La treintañera Johanne lidia con el amor y el drama familiar durante las fiestas, atrapada entre sus ex y nuevas relaciones. ¿Logrará encontrar una conexión real?”, dice la sinopsis de la serie protagonizada por Ida Elise Broch, Gabrielle Susanne Solheim Leithaug y Oddgeir Thune, la cual tiene dos temporadas.

Navidad en casa expone las presiones que se tienen en las fechas de diciembre. / Foto: Netflix

Especiales de Navidad de The Office: humor y fiestas en la oficina

La serie The Office ofrece inolvidables episodios navideños centrados en las fiestas de la oficina y las ocurrencias de Michael Scott.

Los episodios combinan humor, situaciones absurdas y momentos entrañables, disponibles en plataformas como Netflix, perfectos para quienes quieren reírse mientras disfrutan de la temporada.

Además, The Office tiene un episodio especial llamado “Fiesta Navideña”, donde Michael cambia las reglas del Santa Secreto y propone que mejor jueguen un “intercambio yankee”, un poco más injusto, pues todos intentan quedarse con el regalo que Michael le compró a Ryan y todo termina en desastre.

No te pierdas los capítulos navideños de la serie The Office. / Foto: Redes sociales

Especiales musicales navideños de Glee: villancicos y sorpresas en streaming

La serie de Glee presenta especiales navideños llenos de villancicos, coreografías y sorpresas que reflejan la magia de la temporada a través del canto y la danza.

Uno de los episodios que puedes disfrutar es “Very Glee Christmas”, el décimo capítulo de la segunda temporada, donde los profesores del instituto McKinley hacen un intercambio de regalos que se llama ‘el Amigo invisible’, sin embargo, la entrenadora Sue Sylvester (Jane Lynch) altera el resultado para recibir todos los obsequios.

La producción se puede ver en Netflix y Hulu, ofreciendo un toque musical y emotivo para cualquier maratón de Navidad. Así que no te la puedes perder, toma nota.

