Brad Pitt abre su corazón y reveló que pensó en quitarse la vida; esto dijo tras su divorcio: “La bala en mi cabeza”

Un reciente testimonio del actor Brad Pitt ha encendido las alarmas de sus fans y seguidores, luego de revelar que pensó en quitarse la vida, tras confirmar su divorcio con Angelina Jolie. ¿Qué fue lo que lo detuvo? Te contamos los detalles.

Brad Pitt y Angelina Jolie se divorciaron / Clasos

¿Por qué terminó el matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie?

No hay una causa oficial de la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie, pues aunque se han manejado diferentes versiones, la más aceptada es la que cita a la actriz durante su solicitud de divorcio: “ Diferencias irreconciliables ”.

Angelina solicitó el divorcio el 19 de septiembre de 2016, luego de que presuntamente ambos presuntamente tuvieran un altercado en un vuelo que iba de Francia a Los Ángeles.

Según se manejó, Jolie acusó a Pitt de conductas violentas y abuso, mientras que el actor negó algunas de las acusaciones y posteriormente fue investigado por las autoridades.

El FBI investigó el incidente, pero finalmente no presentó cargos penales contra Pitt. Durante su separación, ambos tuvieron una larga disputa por la custodia de sus seis hijos, además de conflictos relacionados con propiedades y otros asuntos familiares.

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Así fue el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie / Redes sociales

¿Por qué Brad Pitt consideró quitarse la vida tras divorciarse de Angelina Jolie?

En una reciente entrevista con Esquire, el actor Brad Pitt reconoció que llegó a experimentar pensamientos suicidas durante aquella etapa, aunque aclaró que nunca tuvo la intención de quitarse la vida.

Durante la conversación, explicó que la fractura de su familia tuvo un fuerte impacto en su estabilidad emocional. El actor señaló que atravesó un episodio depresivo y que el distanciamiento de algunos de sus hijos, hizo todavía más difícil aquella experiencia:

No iba a hacerlo, pero podía sentir... podía sentir el acero frío de la bala en mi cabeza, y parecía un alivio. Y pensé: ah, vale, ahora lo entiendo... entiendo el suicidio en el sentido de que solo es alivio. Solo consiste en buscar alivio al dolor. Pero también creo que tenemos unos instintos de supervivencia increíbles. Y en mi caso entraron en acción de inmediato. Brad Pitt

La tranquilidad para sus seguidores llegó con dichas palabras que, a pesar de llegar a pensarlo, su instinto rápidamente le dio un revés para buscar revertir esa situación y aclarar su mente.

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¿Cuáles son las películas de Brad Pitt más famosas?

Brad Pitt es un actor y productor estadounidense, considerado una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Pitt ha participado en aproximadamente 60 películas, mezclando su trabajo como actor y productor. En cuanto a las series, ha estado presente en unas 15 producciones televisivas.

Aquí algunas de sus películas más conocidas:



El club de la pelea (1999),

(1999), Se7en (1995),

(1995), Entrevista con el vampiro (1994),

(1994), Leyendas de pasión (1994),

(1994), ¿Conoces a Joe Black? (1998),

(1998), Troya (2004),

(2004), El curioso caso de Benjamin Button (2008),

(2008), Bastardos sin gloria (2009),

(2009), Guerra mundial Z (2013),

(2013), Érase una vez en Hollywood (2019),

(2019), F1: La película (2025), entre otras.

En últimos meses, Alexis Ayala llegó a ser considerado el “Brad Pitt mexicano”, situación que causó el debate en redes sociales entre diversos internautas.

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