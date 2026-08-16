Conductora de TV se entera EN VIVO de la muerte de su papá y rompe en llanto frente a invitada | VIDEO

Un desgarrador momento se vivió en la televisión, pues una periodista se enteró de la muerte de su padre, cuando se encontraba en plena transmisión EN VIVO. La comunicadora rompió en llanto al saber la lamentable noticia.

Conductora se enteró de la muerte de su papá durante transmisión en vivo / Pixabay

¿Quién es la conductora de TV que se enteró de la muerte de su padre EN VIVO?

La periodista peruana, Milagros Leiva, se encontraba al frente de su programa Milagros Leiva: Entrevista, transmitido por Willax TV (en enero de 2025), cuando tuvo que interrumpir la conversación con una invitada para comunicar a la audiencia el difícil momento que estaba atravesando.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la periodista pidió disculpas a su invitada antes de explicar lo que estaba ocurriendo. Aunque intentó mantener la compostura frente a las cámaras, finalmente confirmó que su padre había fallecido y que necesitaba abandonar el foro.

La conductora se encontraba realizando una entrevista con normalidad cuando, de manera repentina, guardó silencio y su expresión cambió por completo.

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La conductora Milagros Leiva se enteró de la muerte de su padre EN VIVO / TikTok

¿Cómo fue el momento en el que la periodista Milagros Leiva abandonó su programa tras muerte de su padre?

La situación generó desconcierto tras lo relatado por Milagros Leiva, de hecho, además de pedirle disculpas a su invitada, aceptó no haberle puesto atención a sus palabras, relatando lo que estaba pasando:

Doctora, un segundo. Rolo, le tengo que pedir mil disculpas. Le ruego que me perdone. No lo he escuchado. Discúlpenme, pero le tengo que decir a la audiencia lo que está pasando. Lo voy a decir, porque además la audiencia me quiere mucho... Mi papá ha muerto y tengo que irme del programa. Lo siento mucho. Milagros Leiva

La periodista decidió dejar el programa para reunirse con sus familiares. A pesar de la presión de estar en televisión, Leiva decidió hablar directamente con su audiencia y explicar el motivo de su ausencia.

Posteriormente, se informó que la periodista se tomaría algunos días lejos del programa para procesar la pérdida y acompañar a sus seres queridos para aquel complicado momento.

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¿Quién es Milagros Leiva y cuál es su trayectoria?

Milagros Leiva es una reconocida periodista y conductora de televisión peruana, cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito de los noticieros, las entrevistas y el análisis de la actualidad nacional.

A lo largo de su carrera, Milagros se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos del periodismo televisivo de Perú.

Su trabajo se ha caracterizado por la conducción de espacios informativos y la realización de entrevistas a personajes relacionados con la política, la sociedad y otros temas de interés público.

Uno de los proyectos más destacados de su trayectoria es Milagros Leiva: Entrevista, programa transmitido por Willax TV, donde ha recibido a diferentes invitados.

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