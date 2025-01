Conductora se entera en vivo de la muerte de su papá

Un trágico momento en la televisión peruana dejó a todos en shock este lunes, cuando la querida conductora Milagros Leiva, se enteró en vivo de la muerte de su padre.

Durante su programa ‘Milagros Leiva: Entrevista’ en Willax TV, la conductora trató de mantener la calma a pesar del dolor que le causó enterarse de la noticia mientras trabajaba y al mismo tiempo enfrentaba una de las noticias más difíciles de su vida.

En la transmisión del programa, Leiva se encontraba entrevistando a una invitada cuando, de repente, quedó en silencio. En ese instante, se notó claramente la confusión y el dolor en su rostro. Luego de un breve momento, y con la voz entrecortada, la conductora se disculpó con su invitada y con la audiencia para dar la desgarradora noticia.

“Doctora, un segundo, Rolo, le tengo que pedir mil disculpas. Le ruego que me perdone. No lo he escuchado. Discúlpenme, pero le tengo que decir a la audiencia lo que está pasando”, comenzó, visiblemente afectada. “Lo voy a decir, porque además la audiencia me quiere mucho... Mi papá ha muerto y tengo que irme del programa. Lo siento mucho”, agregó mientras se retiraba del foro, dejando al mando a su compañero Kike Montenegro.

Conductora recibe apoyo tras la muerte de su padre

A raíz de esta tragedia, Milagros Leiva se ausentará unos días del programa para procesar la pérdida. Maricel Linares, será quien tomará las riendas del programa en su ausencia y expresó su apoyo y condolencias: “Anoche nuestra querida Milagros Leiva recibió la triste noticia del fallecimiento de su padre. Desde aquí, mis sinceras condolencias. Muchísima fuerza para ti, Mili. Todo tu equipo y yo te estamos esperando, y sinceramente deseamos que puedas recuperarte tú y tu familia de este momento tan complicado”, escribió en redes sociales.

Las redes sociales también se volcaron en apoyo a la conductora. Muchos seguidores expresaron su pesar ante la situación:

“Mis más sentidas condolencias Milagros Leiva”



“Cómo se les ocurre darle esa noticia en ese momento”



“Siempre hablaba con tanto cariño de su papá, Dios lo tenga en su gloria, mi más sentido pésame Milagros Leiva”



“Fuerza y un abrazo con amor, necesitamos las personas que perdimos a nuestros padres. Mi más sentido pésame, Milagros Leiva”

