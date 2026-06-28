Querido comediante y su familia mueren en el doble sismo de Venezuela; filtran su última conversación

El doble terremoto en Venezuela, ocurrido el pasado 24 de junio, ha dejado numerosas víctimas mortales. De acuerdo con las cifras más recientes, se registran más de mil 400 muertos, así como cientos de desaparecidos y personas que quedaron sin hogar por el desastre natural.

Entre los decesos, se encuentran el de Jaír Oquendo, un querido comediante venezolano, y su familia. Un colega suyo fue el encargado de confirmar la noticia y, de paso, compartir la última conversación que tuvo con el hoy occiso. Te contamos los detalles.

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Jair Oquendo y su familia murieron en el doble terremoto de Venezuela / Redes sociales

¿Cómo fue el doble terremoto en Venezuela?

Durante la tarde del pasado 24 de junio, se registraron dos terremotos en Venezuela. El epicentro fue cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas. El primero fue de 7.2 y la réplica de 7.5.

En redes sociales, han circulado videos en los que se puede ver el gran impacto del desastre natural. Desde edificios colapsados, casas dañadas, hasta gente pidiendo ayuda para localizar a sus seres queridos.

Actualmente, se sigue trabajando en las labores de búsqueda y rescate en los escombros. Las zonas más afectadas han sido Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y Caracas. Según testimonio de ciudadanos, los hospitales están colapsados y los propios familiares son los encargados de llevar a sus seres queridos fallecidos a la morgue.

A través de diversas plataformas, se han abierto campañas de donaciones. De igual forma, diversas celebridades como ‘la Divaza’ y Kimberly Loaiza se han encargado de darles difusión.

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Edificios con daños visibles en la superficie tras doble terremoto. / Redes sociales

Anuncian muerte del comediante Jaír Oquendo en el doble sismo de Venezuela; filtran su última conversación

Mediante Instagram, el comediante ‘el Rojo Juan’ confirmó que su colega Jaír Orquedo fue una de las tantas víctimas del doble sismo en Venezuela. En su publicación, menciona que varios familiares de Oquendo también habrían fallecido.

“Siento un dolor profundo al tener que escribir estas palabras. Nuestro amigo, colega y hermano, junto a su familia, su padre, su hermana y su mamá, no logró sobrevivir a esta tragedia. La comedia está de luto. Tuvo sus tres últimas grandes presentaciones por todo lo alto, cosechando aplausos y demostrando la calidad de comediante que ya era”, mencionó.

Según el humorista, tuvo la oportunidad de hablar con su “gran amigo” horas antes de la tragedia. Señaló que habían tenido una plática amena y hasta tuvieron la oportunidad de crear contenido juntos.

“Tuve la oportunidad de felicitarlo y decirle lo orgulloso que estoy de él. Tuvimos la oportunidad de estar juntos el 24 de junio, creando contenido, compartiendo, bebiendo y riéndonos todo el día”. El Rojo Juan

Finalizó su mensaje expresando lo mucho que le afecta toda esta situación: “Siento como si una parte de mí se hubiera ido con él, pero su recuerdo vivirá en mí y en todos los que lo conocimos, lo quisimos y compartimos a su lado. Gracias por todo lo que nos enseñaste tú también”, concluyó.

Los fans llenaron la publicación de comentarios lamentando lo ocurrido y solidarizándose con todos aquellos que han perdido a algún ser querido en el desastre.

¿Quién era el comediante Jaír Oquendo, víctima del doble sismo en Venezuela?

Jaír Oquendo fue un comediante y creador de contenido originario de Venezuela. Formaba parte del grupo ‘Stand Up Comedy La Guaira’. Se le consideraba una promesa de la comedia en su país. Tenía casi mil seguidores de Instagram.

Su última publicación en redes sociales data del 23 de junio, un día antes de la tragedia. Dicho post era un video en el que reflexionaba acerca del viaje en transporte público. Tras los sismos, se manejó la idea de que estaba desaparecido y sus seguidores tenían esperanza de encontrarlo con vida.

No fue hasta la noche del 26 de junio que su colega confirmó que había muerto junto a su familia. Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. Se cree que probablemente lo cremen de forma directa por el caos en las morgues locales. No obstante, no hay información oficial que pueda corroborar esto.

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