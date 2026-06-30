Confirman causa de muerte de Daveigh Chase, la niña de ‘El aro': ¿Fue diagnosticada con VIH? “Se enganchó”

La muerte de Daveigh Chase, actriz que marcó a toda una generación con su interpretación de Samara Morgan en El aro, sigue generando consternación a raíz de su fallecimiento. La intérprete, quien también fuera actriz de doblaje, habría muerto por una enfermedad que pocos conocían. ¿Qué confirmaron las investigaciones?

¿De qué murió Daveigh Chase? / Redes sociales

¿Cuándo murió Daveigh Chase, actriz conocida como la niña de El aro?

Hace unos días se dio a conocer el fallecimiento de Daveigh Chase, mismo que ocurrió el 16 de junio. Aunque muchos no la recordaban por su nombre, otros señalaron que se trataba de la actriz que alcanzó fama por su papel protagónico en El aro.

Diversas personas cercanas a la actriz señalaron que enfrentó durante años problemas relacionados con las adicciones, situación que afectó gravemente su estabilidad personal.

Según testimonios de amigos y conocidos, Chase incluso llegó a vivir en situación de calle en distintas zonas del centro de Los Ángeles, especialmente en el área de Skid Row, conocida por concentrar una importante población sin hogar.

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¿Cuándo murió Daveigh Chase? / Redes sociales

¿Confirmaron que la actriz Daveigh Chase murió de VIH?

De acuerdo con el dictamen oficial, Daveigh Chase falleció a consecuencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedad que fue señalada como la causa principal de su muerte.

El reporte también indica que el consumo crónico de múltiples sustancias contribuyó al deterioro de su estado de salud, aunque las autoridades determinaron que el fallecimiento corresponde a causas naturales.

En un inicio, Roy Hernández, pareja de la actriz, aseguró que Chase había sido hospitalizada debido a complicaciones derivadas de una meningitis bacteriana, una infección en la sangre y un cuadro de sepsis.

No obstante, el informe del médico forense precisó que esas enfermedades sí formaban parte del complejo cuadro clínico que presentaba la actriz, pero aclaró que la causa principal del deceso fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

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Daveigh Chase, actriz de El aro, murió por VIH

¿Cómo fueron los últimos días de vida de la actriz Daveigh Chase?

Lejos de los reflectores, la vida de Daveigh Chase tomó un rumbo complicado durante la última etapa de su vida, incluso su madre, relató que los problemas de adicciones de su hija iniciaron en 2016:

Buscaba drogas y se iba de fiesta con las personas equivocadas. (...) Nunca eché a mi hija de casa. Ella quería libertad y esa gente la enganchó a las drogas. Daveigh Chase

Además, la cuenta de espectáculos TMZ, informó que los últimos días con vida de Chase fueron viviendo junto a su novio, Roy Hernández, en una casa rodante, pasando también por una hospitalización por malnutrición a inicios de junio.

Roy pidió donaciones para Daveigh, pero ha sido duramente criticado por “aprovechar” la tragedia de la actriz para poder obtener alguna ganancia, según excompañeros y también quien fuera mánager de la intérprete.

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