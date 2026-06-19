Daveigh Chase, actriz de ‘El aro’ y voz de ‘Lilo en Lilo & Stitch’, murió en la miseria, reportan

Hace unos días, se confirmó la muerte de Daveigh Chase, actriz mayormente conocida por protagonizar ‘El aro’, a los 35 años. En medio del luto, surge un testimonio que afirma que, supuestamente, la celebridad habría pasado los últimos meses de su vida en la completa miseria. Esto es lo que se sabe.

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Daveigh Chase, actriz de ‘El aro’ y voz de ‘Lilo en Lilo & Stitch’, murió a los 35 años / Redes sociales

¿De qué murió Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo en Lilo & Stitch’?

El sitio TMZ reportó haber hablado con Roy Hernández, quien se dijo ser la pareja de Daveigh Chase. Esta persona testificó que, al parecer, la actriz fue diagnosticada con meningitis, una enfermedad que provoca inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, así como una infección en la sangre.

Esta afección le provocó problemas sépticos y finalmente un fallo en el organismo que terminó con su vida. En su momento, esta persona abrió un GoFundMe con el objetivo de obtener donaciones para los gastos médicos.

“A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”, se lee en la descripción de la petición.

Al saberse la noticia, los fans de la estrella no dudaron en mandar sus condolencias y desearle todo lo mejor a la familia para que puedan sobrellevar su luto. Hasta ahora, se desconoce cuándo o dónde serán los ritos funerarios.

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Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo en Lilo & Stitch’, vivía en la miseria, aseguran

Recientemente, surgió el testimonio de John Ryan, exmánager de Daveigh Chase. En una entrevista, contó que, supuestamente, la hoy occisa se fue de su casa hace un año y medio. Tanto él como la hermanastra de la famosa, Gaia Brown, contrataron a un investigador privado para localizarla.

Según relató, a finales de 2025 le llegó un video en el que, presuntamente, se podía ver a la actriz viviendo en la calle y en un estado completamente deplorable. Tras esto, logró comunicarse con ella y le ofreció ayuda.

Cuando él y Brown fueron a rescatarla, ella simplemente “desapareció”. Señaló que planeaban internarla en un centro de rehabilitación en Costa Rica: “Estábamos tan cerca de encontrarla. Daveigh era la luz más dulce y brillante de Hollywood. No puedo creer que esto sea real. Su legado y su trabajo perdurarán para siempre”, declaró.

Aprovechó para decir que ni él ni la familia conocían a Roy Hernández, el hombre que dijo haber sido novio de Chase, por lo que se deslindó del GoFundMe que abrió en su momento. Hasta ahora, la campaña ha reunido 4 mil dólares.

Hernández no se ha pronunciado hasta el momento. En tanto que este nuevo testimonio causó incertidumbre sobre el estado en el que habría muerto la celebridad.

Daveigh Chase, actriz de ‘El aro’ y voz de ‘Lilo en Lilo & Stitch’, habría muerto en la indigencia / Redes sociales

¿Quién era Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo en Lilo & Stitch’?

Daveigh Elizabeth Chase-Schwallier, mejor conocida como Daveigh Chase, fue una actriz, cantante y modelo estadounidense. Empezó su carrera a finales de los 90, pero ganó notoriedad en 2001, con la cinta ‘Donnie Darko’. Posteriormente, se le vio en otros proyectos como:

‘Lilo & Stitch’ (voz de Lilo)

El Aro

El viaje de Chihiro (voz en inglés de la protagonista)

Yellow

Sin rastro

Rings

En 2017, decidió alejarse de la actuación y optó por vivir alejada de los reflectores. No se había sabido nada de ella hasta ahora.

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