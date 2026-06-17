Muere Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo en Lilo & Stitch: revelan de qué murió a los 35 años

Luego de darse a conocer la muerte de Anne Schedeen, actriz de “ALF”, a los 77 años, la industria del entretenimiento vuelve a estar de luto tras darse a conocer la muerte de Daveigh Chase, la actriz estadounidense que marcó a toda una generación gracias a dos personajes completamente opuestos: la tierna Lilo de Lilo & Stitch y la inquietante Samara Morgan de El aro. Su fallecimiento a los 35 años sorprendió a miles de seguidores que crecieron viendo sus películas y series.

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Daveigh Chase, actriz de El aro

¿Cuál fue la causa de muerte de Daveigh Chase?

La causa de muerte de Daveigh Chase ha generado gran interés entre sus seguidores. Según reveló su novio, la actriz fue diagnosticada con meningitis, una enfermedad que provoca inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

Además de la meningitis, Daveigh Chase también enfrentó una severa infección sanguínea que agravó su estado de salud. La combinación de ambos padecimientos derivó en complicaciones sépticas que afectaron progresivamente distintos órganos vitales.

En la campaña de recaudación abierta para ayudar con los gastos médicos, Roy Hernández explicó la gravedad de la situación con un mensaje que hoy cobra especial relevancia:

“A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”. Campaña de recaudación

Posteriormente, diversos reportes señalaron que la infección en la sangre evolucionó hasta convertirse en sepsis, una respuesta extrema del cuerpo ante una infección que puede provocar daño severo en tejidos y órganos. Finalmente, las complicaciones derivaron en una falla multiorgánica.

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¿Quién fue Daveigh Chase? De niña estrella a ícono del terror

Daveigh Chase fue una actriz estadounidense nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada. Desde muy pequeña mostró su talento en la actuación, comenzando en comerciales a los 7 años y poco después participando en series como Sabrina, la bruja adolescente y ER.

Su carrera despegó a inicios de los 2000 con proyectos clave que la convirtieron en una figura inolvidable:



Lilo & Stitch (2002): Dio voz a Lilo Pelekai, personaje entrañable de Disney que marcó a toda una generación.

Dio voz a Lilo Pelekai, personaje entrañable de Disney que marcó a toda una generación. El aro (2002): Interpretó a Samara Morgan, la terrorífica niña del pozo que se convirtió en un ícono del cine de horror.

Interpretó a Samara Morgan, la terrorífica niña del pozo que se convirtió en un ícono del cine de horror. El viaje de Chihiro: Prestó su voz en el doblaje en inglés, mostrando su versatilidad.

Prestó su voz en el doblaje en inglés, mostrando su versatilidad. Donnie Darko: Participó como Samantha Darko en esta película de culto.

Gracias a su papel en El aro, Daveigh Chase logró reconocimiento internacional, incluso siendo considerada una de las villanas más impactantes del cine moderno.

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¿Por qué Daveigh Chase dejó la actuación?

A pesar de haber construido una carrera sólida desde niña, Daveigh Chase decidió alejarse de la actuación en 2016, tras su participación en la película Jack Goes Home.

En los últimos años, la actriz se mantuvo lejos de los reflectores de Hollywood, optando por una vida más privada. Aunque su presencia mediática disminuyó, su legado en la cultura pop siguió vigente, especialmente gracias a sus personajes más emblemáticos.

Hoy, su muerte revive el impacto que tuvo en el cine y la animación. Tanto su interpretación de Samara Morgan en El aro como su voz en Lilo & Stitch siguen siendo referentes para nuevas generaciones.