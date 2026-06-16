Muere actriz de telenovelas: Filtran VIDEO del cuerpo de la intérprete tras morir en festejo de su cumpleaños

Una querida actriz de telenovelas murió de manera repentina, luego de un festejo por su cumpleaños. La noticia impactó a sus fans y seguidores, ya que había rumores sobre algunos problemas de salud que atravesaba la intérprete. Te contamos de quién se trata.

Muere querida actriz tras celebrar su cumpleaños / Canva

¿Quién es la actriz de telenovelas que murió de manera repentina y frente a su madre?

Se trata de la actriz de telenovelas turcas, Ece İrtem, quien se encontraba en un “pre-festejo” por su cumpleaños, pero que todo se tornaría a una tragedia que conmovió a sus miles de seguidores.

Un video previo a la trágica muerte de İrtem, muestra a la actriz llegando al edificio siendo ayudada por su madre, ya que había salido a “tomar”, pero presuntamente se le pasaron las copas.

Horas después se confirmaría la tragedia, cuando su madre tuviera que pedir ayuda a los servicios de emergencia. Todo esto dio pie a miles de especulaciones en torno a su muerte.

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Ece Irtem, actriz fallecida, luego de “festejar” su cumpleaños / Redes sociales y canva

¿Cómo fue trasladado el cuerpo de la actriz Ece İrtem tras morir repentinamente?

Un video comenzó a viralizarse en redes sociales después de que se confirmara la muerte de la actriz Ece Irtem, mismo en el que aparece el traslado del cuerpo de la intérprete, siendo sacado del edificio en el que vivía.

La salud de Ece no era algo que preocupara recientemente, ya que su madre confirmó que la actriz tomaba antidepresivos, pero que también combinaba con alcohol, una mezcla que pudo causarle la muerte.

A la salida de su cuerpo, habían varios fans reunidos para dar el último adiós, pero también se encontraba un gran dispositivo de seguridad, pues se llevarán a cabo distintas pruebas para deslindar responsabilidades.

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¿De qué murió la actriz de telenovelas turcas, Ece İrtem?

De acuerdo con la información difundida por su equipo legal, la actriz Ece İrtem murió alrededor de las 12:00 horas, incidente que ocurrió en compañía de su madre y en su propia casa:

Mi clienta Ece İrtem falleció hoy alrededor de las 12:00 horas. El incidente ocurrió en su propia casa mientras estaba con su madre. Según las primeras evaluaciones, creemos que falleció debido a un ataque al corazón. El resultado definitivo se aclarará con el informe de la autopsia. Equipo de comunicación de la actriz Ece İrtem

Además, trascendió que su madre se encontraba con ella al momento de los hechos e intentó auxiliarla, pero desafortunadamente no fue posible salvarle la vida, aún cuando pidió ayuda.

A lo largo de su carrera, la actriz destacó por su aparición en telenovelas turcas, mismas que también han sido transmitidas en México. Compañeros del medio artístico la despidieron, así como la audiencia que la vio en la pantalla chica.

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