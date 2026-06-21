Muerte de Daveigh Chase: La enfermedad que padeció, al igual que el hijo del actor Ferdinando Valencia

Daveigh Chase, la actriz estadounidense, falleció a los 35 años luego de participar en importantes películas de Hollywood. La noticia se dio a conocer la tarde del 17 de junio y sorprendió a los seguidores de las diversas series y películas en las que participó.

Tras darse a conocer su deceso, también se reveló la enfermedad que habría padecido antes de perder la vida, la cual coincide con la que también padeció el hijo del actor Ferdinando Valencia.

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Daveigh Chase, actriz de ‘El aro’ y voz de ‘Lilo en Lilo & Stitch’ / Redes sociales

¿De qué murió Daveigh Chase, actriz estadounidense?

Después de que se anunció el fallecimiento de Daveigh Chase, se dio a conocer que había sido diagnosticada con meningitis, pero también enfrentó una fuerte infección sanguínea, factores que fueron agravando su salud.

“A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”, indicó una campaña de recaudación de Roy Hernández.

Cabe señalar que la actriz tuvo gran auge a principios de los años 2000, cuando participó en cintas como Lilo & Stitch, El aro y El viaje de Chihiro, Donnie Darko; sin embargo, fue mundialmente conocida por la cinta de El aro, por lo que fue considerada una de las villanas más impactantes.

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Daveigh Chase, actriz de ‘El aro’ y voz de ‘Lilo en Lilo & Stitch’ / Redes sociales

¿Qué dijo Ferdinando Valencia sobre la muerte de su hijo?

Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman anunciaron en 2019 el fallecimiento de su bebé recién nacido, quien perdió la vida tras diversas enfermedades que fueron detonadas por una meningitis y el mal cuidado de los médicos a la hora de su nacimiento.

"¡Fue indignante! Pensábamos que el diagnóstico iba a ser algo estomacal, pero ahí nos dijeron que el niño tenía meningitis bacteriana, la misma que adquirió ahí (en la unidad de cuidados intensivos), pero nadie se dio cuenta y así lo dieron de alta. ‘No tenemos el equipo para curarlo’, nos comentaron”, contó el actor en una entrevista para TVNotas en 2020.

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Ferdinando Valencia su pareja. / Redes sociales

¿Qué es la meningitis?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), es una enfermedad que se produce cuando se inflaman las capas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal; normalmente funcionan como una especie de “casco de seguridad” interno; cuando se infectan, ese casco se hincha y causa problemas.

Por lo general, la causan microbios como virus o bacterias que logran entrar en el cuerpo (muchas veces por la nariz o la garganta) y viajan a través de la sangre hasta el cerebro. Dentro de los principales tipos se encuentra la meningitis viral y la meningitis bacteriana, la cual se considera grave y de emergencia médica.

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