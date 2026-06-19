Muere querido actor de Superman junto a su esposa; quedaron atrapados en un incendio en su casa

Una madrugada marcada por el horror terminó en tragedia para Paul Avery, actor de Superman, y su esposa. Un incendio los dejó sin salida dentro de su propia casa… y lo más inquietante es que aún no se sabe qué lo provocó.

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¿Cómo murió Paul Avery, actor de Superman, y qué se sabe del incendio en su casa?

La muerte del actor Paul Avery, conocido por su participación en Superman (1978), ha causado gran impacto entre seguidores del cine clásico, especialmente por las trágicas circunstancias en las que ocurrió. Paul Avery y su esposa Sheila Avery fallecieron tras quedar atrapados en un incendio dentro de su casa.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio en la casa de Paul Avery movilizó a los equipos de emergencia, quienes lograron ingresar al domicilio después de abrirse paso entre las llamas. Al encontrar a la pareja, ambos estaban inconscientes y en estado crítico. Se les aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, lamentablemente no sobrevivieron a las graves lesiones provocadas por el fuego.

Hasta ahora, la causa del incendio donde murió Paul Avery continúa bajo investigación, lo que ha generado incertidumbre sobre si hubo algún factor accidental o externo que originó el siniestro. La comunidad y seguidores del actor se mantienen pendientes de cualquier actualización.

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¿Quién confirmó la muerte de Paul Avery, actor de Superman?

La confirmación de la muerte de Paul Avery y Sheila Avery llegó a través de su hija, Kyle Avery, quien utilizó sus redes sociales para compartir la dolorosa noticia. Fue mediante Facebook donde expresó el profundo dolor que atraviesa su familia tras la pérdida.

Kyle Avery “Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, fallecieron esta madrugada. Los queríamos muchísimo y ellos nos querían muchísimo a nosotros; nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al cuerpo de Bomberos de Blairstown por su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral”.

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¿Quién fue Paul Avery, actor de Superman de 1978 y figura de televisión en Estados Unidos?

Paul Avery fue un actor cuya carrera comenzó en la década de los años 70, etapa en la que logró abrirse camino tanto en cine como en televisión. Su nombre quedó vinculado a la historia del cine gracias a su participación en Superman (1978), protagonizada por Christopher Reeve, una de las películas más emblemáticas del género de superhéroes.

Además de su trabajo en la pantalla grande, Paul Avery también formó parte de producciones televisivas, destacando su participación en la telenovela ‘Todos mis hijos’, lo que le permitió ganar reconocimiento entre audiencias de distintas generaciones.

Aunque no fue una estrella de perfil mediático constante, quienes trabajaron con él lo recuerdan como una figura sólida dentro de la industria, con disciplina y pasión por su oficio.

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¿Qué hizo Paul Avery después de dejar la actuación? Así fue su carrera en el New York Times como periodista

Tras retirarse de la actuación, Paul Avery dio un giro interesante a su vida profesional, alejándose de los reflectores para incursionar en el mundo del periodismo. Este cambio no fue improvisado, ya que también contaba con una formación y experiencia que le permitieron desarrollarse en ese ámbito.

El actor de Superman trabajó en el reconocido New York Times. Posteriormente, se convirtió en editor fundador del Ridge View Echo, donde dejó huella entre sus colegas.

Incluso, un colaborador del medio llegó a describirlo como “el hombre más interesante del mundo”, destacando su versatilidad y experiencia tanto en el entretenimiento como en la comunicación. A la par de su carrera profesional, Paul Avery también fue veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y piloto, lo que suma aún más facetas a su historia de vida.