Muere Hans Marwitz, “La voz de los Mundiales”: qué pasó y de qué murió el icónico comentarista; esto se sabe

En pleno ambiente mundialista, previo al duelo entre México y Japón este 18 de junio, el futbol recibe un duro golpe: murió Hans Marwitz, la icónica “voz de los Mundiales”. Su partida sacude a los aficionados y deja un vacío enorme en la narración deportiva, mientras crece el misterio sobre las causas de su muerte.

Lee: Padres de Diogo Jota rompen en llanto en el Mundial 2026: emotivo homenaje de Portugal a un año de su muerte

Murió Hans Marwitz, la icónica “voz de los Mundiales”

¿De qué murió Hans Marwitz y qué se sabe de su fallecimiento?

La muerte de Hans Marwitz fue confirmada por familiares y personas cercanas, quienes informaron que el narrador falleció a los 85 años. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que no se han revelado detalles claros sobre la causa de su muerte.

Algunos reportes señalan que enfrentaba una compleja situación médica, pero hasta el momento no existe una versión oficial que confirme específicamente de qué murió Hans Marwitz.

Tras conocerse la noticia, también se informó que su velatorio se realiza en la capilla Santa Irene, en la comuna de La Florida, en Santiago de Chile. Su funeral fue programado en el cementerio Parque del Recuerdo.

La muerte de Hans Marwitz generó una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas, medios y equipos de futbol expresaron su tristeza y reconocimiento. Uno de los mensajes más destacados fue el del Club Universidad de Chile, que escribió:

“El Club Universidad de Chile lamenta profundamente el deceso del destacado relator Hans von der Marwitz… fue un referente de la radiotelefonía… nuestras condolencias a su familia”. Club Universidad de Chile

Lee: Shakibecca rompe el silencio tras ser señalada como la supuesta doble de Shakira en el Mundial: ¿qué dijo?

¿Cómo se convirtió Hans Marwitz en una leyenda del futbol?

El salto a la fama de Hans Marwitz llegó en 1989, cuando se unió al equipo deportivo de Canal 13. Desde esa plataforma, su voz se volvió inseparable de los grandes eventos internacionales, especialmente los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Durante estas coberturas, compartió micrófonos con figuras como Alberto “Tito” Fouillioux y Néstor Isella, logrando una química que hizo historia en la televisión deportiva.

Entre sus narraciones más recordadas están los goles de Marcelo Salas frente a Italia y el tanto de José Luis Sierra contra Camerún, momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de los aficionados.

Años después, en 2022, dejó un mensaje para quienes soñaban con seguir sus pasos, demostrando su amor por la profesión:

“Les digo que les deseo lo mejor… Es muy lindo trabajar en un mundial. Háganlo con ganas… denle la emoción que el mundial produce en los espectadores”. Hans Marwitz l

Esa frase hoy resuena con más fuerza tras su partida.

Mira: ¿Messi deja el Mundial 2026? Su padre estaría grave de salud; periodista se equivoca y reporta su muerte

¿Quién fue Hans Marwitz, “La voz de los Mundiales” del futbol chileno?

Hans Marwitz no fue solo un narrador, fue una de las voces más emblemáticas del futbol chileno e internacional. Durante décadas, su estilo apasionado y su capacidad para transmitir emoción lo convirtieron en uno de los relatores deportivos más reconocidos, especialmente en coberturas de Copas del Mundo.

Apodado “La voz de los Mundiales”, Hans Marwitz acompañó a millones de aficionados a través de la radio y la televisión, consolidándose como figura clave en el periodismo deportivo. Su trabajo no solo marcó una época, sino que también inspiró a nuevas generaciones de narradores que crecieron escuchando sus relatos llenos de intensidad.

Su carrera comenzó cuando apenas tenía 19 años, en Radio Corporación, en una oportunidad inesperada que cambió su vida para siempre. Él mismo recordó ese momento con honestidad:

“El día 8 de agosto de 1960… Hernán Solís me dijo ‘¿Se atreve a relatar el sábado?’… no dormí ni jueves ni viernes, hasta que llegó el sábado”. Hans Marwitz

A partir de ahí, su camino fue ascendente, pasando por importantes emisoras como Radio Nacional de Chile, Radio Cooperativa y Radio Bio Bío, hasta llegar a la televisión.