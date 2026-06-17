Padres de Diogo Jota rompen en llanto en el Mundial 2026: emotivo homenaje de Portugal a un año de su muerte

El Mundial 2026 regaló uno de esos momentos que erizan la piel y sacan lágrimas sin previo aviso. Durante el debut de Portugal frente a la República Democrática del Congo, la figura de Diogo Jota, quien murió en un accidente, volvió a hacerse presente de una forma tan simbólica como profundamente emotiva: con su imagen en pantalla y sus padres en las gradas, visiblemente conmovidos.

Joaquim e Isabel Silva, padres del exjugador del Liverpool y de la selección de Portugal, fueron invitados especiales para presenciar el arranque del equipo luso. Y aunque el estadio estaba lleno de emoción por el fútbol, hubo un instante en particular que se robó toda la atención… y el corazón de los aficionados.

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Diogo Jota / Especial

¿Cómo fue el homenaje a Diogo Jota en el Mundial 2026?

El momento más impactante se vivió justo durante el himno nacional de Portugal. Mientras resonaban las notas que estremecen a todo un país, las pantallas del estadio proyectaron la imagen de Diogo Jota, el jugador fallecido en 2025, evocando con fuerza su legado en el fútbol internacional.

En ese instante, las cámaras captaron a sus padres, Joaquim e Isabel Silva, quienes, entre lágrimas, no dejaron de aplaudir. La escena conmovió tanto a los asistentes como a quienes seguían la transmisión desde casa, pues reflejó el amor, el orgullo y el dolor que todavía rodea la ausencia del delantero.

Desde antes del torneo, el seleccionador Roberto Martínez dejó claro que el grupo no olvidaría a su compañero: “27 jugadores más uno”, dijo, haciendo referencia a la presencia simbólica de Diogo Jota en la plantilla portuguesa.

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Tribute to Diogo Jota during the Portuguese national anthem.



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¿Por qué los padres de Diogo Jota estuvieron en el partido de Portugal?

La Federación Portuguesa de Futbol organizó todo para que los padres del futbolista Diogo Jota estuvieran presentes en este momento tan especial. Joaquim e Isabel Silva viajaron a Houston el 15 de junio y fueron recibidos oficialmente por el presidente del organismo, Pedro Proença, junto con otros directivos.

Además, durante su estancia, también convivieron con figuras importantes como autoridades del gobierno portugués y representantes diplomáticos, lo que dejó claro que el homenaje a Diogo Jota no fue algo improvisado, sino un reconocimiento profundo a su legado.

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¿Qué homenaje llevará Portugal durante todo el Mundial a Diogo Jota?

El tributo a Diogo Jota no se quedó solo en ese emotivo instante. La selección portuguesa decidió llevar un homenaje permanente durante toda la competencia.

El jugador Vitinha reveló que el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, les regaló una pulsera especial con los colores de la bandera y los nombres de los jugadores. En el otro lado, destaca un nombre que resalta por su significado: Diogo Jota.

El mediocampista explicó: “Nos dejó a nosotros decidir si queríamos usarla y de qué manera. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos”.

¿Cómo murió Diogo Jota y por qué su historia sigue conmoviendo?

La muerte de Diogo Jota sigue siendo una de las más dolorosas en el mundo del fútbol reciente. El delantero falleció el 3 de julio de 2025 en un accidente automovilístico en la provincia de Zamora, España, junto a su hermano André Silva.

Ambos viajaban en carretera cuando el vehículo en el que se trasladaban perdió el control y terminó incendiándose, provocando una tragedia que sacudió a Portugal y al deporte internacional.

Con apenas 29 años, Jota dejó una carrera brillante que incluyó equipos como Paços de Ferreira, Oporto, Wolverhampton y Liverpool FC, además de más de 50 partidos con la selección portuguesa.

Desde entonces, el fútbol no ha dejado de rendirle homenaje. La Federación incluso impulsó proyectos para preservar su memoria, como el libro Diogo Jota - Nunca Mais é Muito Tempo, que repasa su vida y trayectoria.

La muerte de Diogo Jota también estuvo rodeada de detalles que aumentaron el impacto emocional. Se supo que evitaba viajar en avión por una afección pulmonar reciente, por lo que planeaba regresar a Inglaterra por carretera y ferry. Un viaje que nunca llegó a concluir.